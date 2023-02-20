"Красиво горит": бойцы 14-й бригады ВСУ уничтожили очередной танк Т-90М "Прорыв" (видео)

По данным проекта Oryx, российская армия потеряла 11-й танк. Как минимум два из них стали трофеями для украинской армии.

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14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого показала кадры уничтожения самого современного танка в ВС РФ Т-90М "Прорыв". Ролик опубликован на официальной странице бригады в Фейсбуке.

"Что так красиво горит? Ответ дают наши Княжеские воины в видео", — написали в подписи к ролику.

На кадрах видно горящий Т-90М "Прорыв". Автор ролика также иронизирует, что "аналогов у танка нет". Установить, что в видеоролике именно Т-90М можно по специфической башне машины и боковому набору динамической защиты "Реликт".

Волонтер Сергей Стерненко уточняет, что уничтожили российский танк в Харьковской области. Квадрокоптер Mavic сбросил на него взрывчатку.

По данным проекта Oryx, российская армия потеряла уже 11-й танк Т-90М "Прорыв". Из них два стали трофеями для украинской армии, а остальные были уничтожены или повреждены. При этом авторы подчеркивают, что их список не отражает всей картины потерь, так как не все попадает на фото или видео.

Т-90М "Прорыв" — это модернизация танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72. Основной особенностью машины является новая башня, динамическая защита "Реликт" и специальный камуфляж для уменьшения тепловой сигнатуры "Накидка".

Напомним, 2 января боец из ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв" с подрывом башни.

15 декабря украинская "Стугна-П" поразила самый технологичный танк ВС РФ. Еще один был затрофеен.