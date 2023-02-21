Бої за Бахмут: прикордонники відбили наступ "вагнерівців" та перейшли в контратаку (фото)

Минулої доби бійці Держприкордонслужби знищили в ближньому бою 6 окупантів і ще 9 поранили. Група "вагнерівців" намагалася просунутися після того, як закріпилася у будівлях.

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Вночі у передмісті Бахмута Донецької області прикордонники відбили шість атак супротивника. Про це 20 лютого повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що мінометники ДПСУ у бою відбили атаку піхоти супротивника. До вечора захисники Бахмута зі стрілецької зброї зупинили просування 20 "вагнерівців", які закріпилися у будівлях та чекали на вогневу підтримку.

[ + – ] Прикордонники виявили ворога, який ховався в будівлях, чекаючи вогневої підтримки Фото: ГПСУ

При взаємодії із ЗСУ прикордонники перейшли у контратаку. У ближньому бою знищено 6 окупантів, ще 9 поранено.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що в районі міста Бахмут бійці 3-ї окремої штурмової бригади знищили ворожу піхоту.

На оприлюднених кадрах, зроблених із дрону, видно, як українські захисники полюють за російськими загарбниками. Їм дають вийти на відкриту місцевість, а потім стріляють по них з міномету. Так вражають кілька ворожих груп. Внаслідок злагоджених дій українських захисників було ліквідовано близько 8 окупантів.

20 лютого українські військові показали, як працює зенітний розрахунок ЗУ-23-2 у Бахмуті. За словами командира екіпажу з позивним "Генерал", головне у їхній роботі — маневреність. Потрібно постійно змінювати позицію, оскільки ЗС РФ полюють на подібні машини.

Також нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наполягають на необхідності продовжувати утримувати Бахмут, оскільки це стратегічно обґрунтована спроба послабити ворога на окремій ділянці фронту.

Раніше, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжать захищати Бахмут, але "не за будь-яку ціну", припустивши, що українські захисники можуть залишити місто.