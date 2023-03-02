Чи готові Сухопутні сили Японії до майбутніх конфліктів і захисту демократії

Японський народ розглядає агресію Росії проти України як обурливий приклад вторгнення авторитарного режиму в іншу суверенну державу. Це не просто локальний конфлікт далеко від дому, а доленосна подія, що викликає відчуття кризи у простих японців.

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Не дивно, що три стратегічні документи Японії, випущені наприкінці 2022 року, вирізняються нехарактерно тривожним тоном. Ці документи є відповіддю Японії на погіршення ситуації з регіональною і глобальною безпекою. Два з цих документів — Стратегія національної оборони Японії та Програма нарощування оборонного потенціалу — встановлюють цілі для майбутніх можливостей і позицій Сил самооборони Японії з урахуванням мінливих перспектив безпеки. Вивчення цих двох документів показує, що Сухопутні сили самооборони Японії у майбутнє десятиліття зазнають найзначніших перетворень проти іншими японськими збройними силами.

Фокус переклав новий текст Юсуке Кавачі, присвячений Силам самооборони Японії.

У світлі оперативних проблем, які необхідно вирішити Силам самооборони Японії та Збройним силам США, оновлені Сухопутні сили самооборони можуть відіграти ключову роль у забезпеченні не лише спільних операцій Японії, а й двосторонніх операцій зі збройними силами США вздовж першого острівного ланцюга.

У той час як морські та повітряні сили схильні до загрози ударів великої дальності, сухопутні війська можуть продовжувати діяти в районах, що знаходяться в межах досяжності ракет противника більшої дальності, і використовувати переваги наземної інфраструктури для захисту японської літоралі й, потенційно, для співпраці зі США. Сухопутні війська Японії відіграють вирішальну роль для майбутнього країни і японо-американського альянсу, але їх часто не беруть до уваги порівняно з повітряними і морськими силами країни.

Новопридбане пріоритетне значення японських сухопутних військ ставить перед японськими й американськими військовими низку завдань, які необхідно вирішувати спільно для реагування на непередбачені ситуації. Одним із таких завдань є повна інтеграція обох армій для синхронізації їхньої ситуаційної обізнаності та посилення летальної та нелетальної могутності.

Як Японія бачить війну в Україні

Японський народ розглядає агресію Росії проти України як обурливий приклад вторгнення авторитарного режиму в іншу суверенну державу. З погляду міжнародних норм, якщо залишити її без контролю, Росія продемонструє іншим ревізіоністським режимам легкість зміни статус-кво силою, заохочуючи їх робити те саме. У глобальному масштабі війна в Україні є найжорстокішим проявом посилення конфронтації між вільним світом та авторитарними державами. Японія також стала свідком тіснішого зближення російських і китайських військових навколо японських островів, враховуючи спільне повітряне патрулювання та морські навчання. Тому війна в Україні для Японії — це не просто локальний конфлікт далеко від дому, а доленосна подія, яка викликає відчуття кризи у простих японців.

Лінія розлому між вільним та авторитарним світом проходить через захід першого острівного ланцюга — Японський архіпелаг, який перетинається з Тайванем і далі спускається до Філіппін. Японія опинилася на передовій фронту вільних держав у той момент, коли загострилася конфронтація між США та Китаєм, особливо з приводу долі Тайваню. Завдяки своєму унікальному геополітичному становищу, Японія наразі є союзником Сполучених Штатів, у той час як Китай став їхнім противником. Периметр, який захищає Японія, має вирішальне значення не лише для неї самої, а й для країн-однодумців в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У відповідь на цю геополітичну обстановку, що змінилася, нові стратегії оборони Японії чітко визнають Китай "безпрецедентним і найбільшим викликом" для її безпеки. Це перший такий випадок в історії країни після Другої світової війни. Пекін ніколи не відмовлявся від можливості застосування сили для анексії Тайваню і став більш агресивним у морській та повітряній сферах уздовж першого острівного ланцюга. Той факт, що Китай запустив ракети у виняткову економічну зону Японії після нещодавнього візиту спікерки Пелосі на Тайвань, ненавмисно продемонстрував, що Японія і Тайвань географічно належать до одного субтеатру — відстань між східним узбережжям Тайваню та найзахіднішим островом Японії Йонагуні становить лише 111 км. Північна Корея також продовжує погрожувати Японії своїми сотнями балістичних ракет, пережити нальоти яких буде для Японії найскладнішим завданням.

[ + – ] Периметр, який захищає Японія, має вирішальне значення не лише для неї самої, а й для країн-однодумців в Індо-Тихоокеанському регіоні

Майбутня сухопутна міць Японії

У той час як нова Стратегія національної безпеки Японії встановлює принципи загальнодержавних зусиль щодо вирішення регіональних і глобальних безпекових проблем, Стратегія національної оборони, попередні версії якої називалися Керівними принципами програми національної оборони, конкретно обговорює, як будуть використовуватися військові інструменти Японії для досягнення цілей безпеки. Водночас у ній пояснюються майбутні можливості та потенціал сил самооборони Японії, які розвиватимуться протягом наступних 10 років. Увага громадськості була зосереджена на заяві про подвоєння видатків на оборону за п'ять років і рішення про впровадження так званого потенціалу для контрудару.

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Якими б не були важливими такі заяви, ці питання є лише частиною більшого цілого: стратегії заперечення. Уряд вважає, що Сили самооборони Японії повинні мати достатні можливості та потенціал, щоб позбавити потенційних противників можливості вторгнутися в Японію. Рівень можливостей і потенціалу водночас має ґрунтуватися на можливостях противників, а також враховувати останні зміни у характері ведення війни. Наприклад, війна в Україні враховувала великомасштабні атаки балістичними та крилатими ракетами; інформаційні операції, інтегровані у гібридну війну; асиметричні атаки у космічній, кібернетичній та електронній галузях, а також широке використання безпілотних платформ.

Сухопутні сили самооборони як компонент об'єднаних сил Японії повинні зрозуміти нову реальність та оптимізувати свою структуру для найкращої підтримки спільних і двосторонніх операцій зі Сполученими Штатами. Виходячи з виявлених прогалин у поточних можливостях і потенціалі, Сухопутні сили Японії визначили чотири напрями діяльності для своєї трансформації та модернізації.

По-перше, Сухопутні сили продовжать зміцнювати міждоменні оперативні можливості у наземній, морській, повітряній, космічній, кібернетичній та електромагнітній галузях. Вони розширять свої кібер- та електромагнітні можливості, створивши нові підрозділи радіоелектронної боротьби, особливо на островах Рюкю. Когнітивна сфера також визначена як критична — в ній впроваджуватиметься штучний інтелект для досягнення переваги в ухваленні рішень. Також модернізація враховуватиме збільшення інвестицій у наземні системи ППО як частина японської інтегрованої мережі протиповітряної і протиракетної оборони та збільшення кількості зенітної артилерії з нинішніх семи груп до восьми.

По-друге, буде значно посилено ракетний арсенал Японії. Сухопутні сили самооборони розширять флот протикорабельних ракет із п'яти полків до семи, оснастивши їх оновленою версією протикорабельної ракети Type-12 зі збільшеним радіусом дії. Крім того, з'являться два нові батальйони, які використовуватимуть високошвидкісні ковзаючі снаряди, а також два інші підрозділи, озброєні гіперзвуковими крилатими ракетами.

Сухопутні сили самооборони також отримають на озброєння флот нових безпілотників, щоб посилити власну ударну систему функціями розвідки, спостереження, розвідки та цілевказування. Все це передбачає значне розширення здатності Японії завдавати ударів по цілях уздовж першого острівного ланцюга, що зробить цей район "небезпечним середовищем" для потенційних супротивників.

По-третє, Сухопутні сили самооборони будуть швидше й оперативніше розгортатися і переміщатися по критично важливих ділянках Східно-Китайського моря. Сухопутне відомство підвищить свою мобільність за рахунок створення нового спільного підрозділу водного транспорту, оснащеного суднами матеріально-технічної підтримки та десантними кораблями, яке буде введено в стрій до кінця 2024 року як морська транспортна група для перевезення сухопутних військ. Потреба у перевезеннях також знизиться за рахунок створення нового складу на Окінаві для збільшення обсягу резервних запасів, а також спільного використання американського військового складу боєприпасів Кадена. Крім того, 15-ту бригаду — єдине тактичне формування на Окінаві — буде перетворено на дивізію як заздалегідь розгорнутий підрозділ у цьому районі.

Зрештою, ця трансформація зробить Сухопутні сили самооборони більш стійкими та життєздатними. Всі дивізії та бригади, за винятком 15-ї бригади, будуть реструктуровані в менші, самодостатні полки, що швидко розгортаються. Ці підрозділи незабаром отримають власну розвідку, вогневі засоби, ППО та логістику, розосереджені на великих територіях, аби самостійно виживати під загрозою ударів великої дальності.

[ + – ] Сухопутні сили самооборони будуть швидше й оперативніше розгортатися і переміщатися по критично важливих ділянках Східно-Китайського моря Фото: SCMP

Доводи на користь сухопутної могутності Японії у першому ланцюзі островів

Географія регіону свідчить про критичну важливість сухопутних сил. З оперативного погляду, Японія є ключовим морським районом у західній частині Тихого океану. Сили, що контролюють цю літораль, мають можливість суттєво впливати на події у морі. Потенційні супротивники чудово усвідомлюють ситуацію, розглядаючи Японію як укріплений бар'єр, що перешкоджає виходу до океану. Поступка будь-якої частини цієї території противнику поставила б під загрозу всі операції японських збройних сил, а також позбавила б союзників найціннішої переваги вздовж першого острівного ланцюга. У минулому американцям не доводилося турбуватися про контроль над архіпелагом. Під час Корейської війни у 1950-х роках Японія слугувала надійною тиловою базою для сил ООН, які діяли на Корейському півострові. У той час ні Китай, ні Північна Корея не мали засобів для завдання ударів по цих районах. Тепер це не так, оскільки вся територія Японії знаходиться в межах досяжності всіх регіональних супротивників.

Роль Сухопутних сил самооборони полягає у захопленні й утриманні ключових територій. Морські та повітряні сили використовуються динамічніше, іноді маневруючи вперед для завдання ударів, іноді відходячи назад, щоб мінімізувати ризики для техніки. За наявними даними, потенційні противники націлилися на японські авіа- та військово-морські бази та регулярно репетирують ударні операції.

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Будучи уразливими для перших ракетних ударів, морські та повітряні сили мають усі підстави берегти свою бойову міць для вирішальних зіткнень на пізніших фазах бою. На відміну від цього, складний рельєф архіпелагу сам собою надає сухопутним військам засоби для прикриття і маскування та достатній простір для маневру, щоб розосередитися та вижити. Хоча це справедливо для будь-яких сухопутних військ, що діють на першому острівному ланцюзі, японські Сухопутні сили самооборони мають певні переваги завдяки безперешкодному доступу до наявних гарнізонів, складів, об'єктів матеріально-технічного забезпечення та іншої інфраструктури, розкиданої по всій країні. За останнє десятиліття були створені нові гарнізони на островах Рюкю, на північ від Тайваню, а останній гарнізон на острові Ісіґакі планують ввести в стрій у березні 2023 року. Усі вони можуть підтримати спільні та двосторонні операції у разі непередбачених обставин у Східно-Китайському морі.

Внесок японських сухопутних військ у спільні та двосторонні операції

Втримати морський простір буде нелегко. Засвоївши болісні уроки в останні дні Тихоокеанської війни, японські військові чудово розуміють, наскільки складно та дорого захищати острови в умовах переваги противника в повітрі та на морі. Сьогодні всі простори — не лише морські та повітряні — знаходяться під загрозою завдяки технологічному прогресу. Японським сухопутним військам доведеться боротися навіть за те, щоб залишитись повноцінною стороною конфлікту. Однак саме Сухопутні сили самооборони можуть стати ключовими помічниками у спільних операціях, особливо в тих, що проводяться на двосторонній основі з об'єднаними силами США.

"Тиранія відстані" в Індо-Тихому океані вже стала військовим кліше, але залишається реальністю. Ця проблема ставатиме дедалі гострішою зі зростанням можливостей потенційних противників. Різниця в часі та відстанях є фундаментальними проблемами для американських збройних сил, що проєктують міць у західній частині Тихого океану. Об'єднаним силам США доведеться боротися, щоб потрапити на поле бою, тоді як Сухопутним силам самооборони доведеться боротися, щоб залишитися в бою. Противники будуть використовувати всі засоби для розширення і використання таких прогалин, щоб тримати об'єднані сили США на відстані витягнутої руки. Ймовірно, вони намагатимуться впливати на розум американських політиків, описуючи їм можливі втрати, щоб застерегти їх від втручання. Найгіршим сценарієм для союзників Америки — і найбільш бажаним для їхніх противників — є досягнення противниками доконаного факту вздовж першого острівного ланцюга задовго до того, як США зможуть вжити будь-яких збройних дій у відповідь.

З урахуванням цих завдань підрозділам Сухопутних сил самооборони доручено діяти в ситуаціях нижче за поріг конфлікту та в умовах бойових дій. Під час зіткнень нижче за поріг конфлікту ці сили призначені для підтримки присутності на островах Рюкю. Присутність їхньої далекобійної артилерії особливо ускладнить розрахунки та планування противника, забезпечуючи захист для партнерів, які безпосередньо протистоять противнику на морі. Японським військовим варто запозичити досвід противників, які розміщують ракети наземного базування підтримки своєї морської поліції. Підрозділи сухопутних Сил самооборони постійно відстежуватимуть дії противників на театрі воєнних дій, динамічно розгортатимуть і ротуватимуть війська вздовж першого острівного ланцюга, відправлятимуть сигнали за допомогою тренувань і навчань — усе це спрямоване на те, щоб утримати потенційних противників від зміни статус-кво. Ці заходи можуть проводитись у межах спільних, двосторонніх і навіть багатосторонніх операцій. Вони служитимуть цілям підготовки до конфлікту (враховуючи розробку постійних цілей), і навіть стримування противників. Це допоможе усунути тимчасовий розрив, такий критичний для американських об'єднаних сил.

Якщо стримування провалиться і розпочнуться бойові дії, підрозділи Сухопутних сил самооборони у цьому районі діятимуть як резервні сили, перебуваючи в межах досяжності ворожих ракет. Вони можуть зберігати свої позиції без безпосередньої присутності союзників. Підкріплені додатковими наземними силами, перекинутими з інших місць, японські резервні сили утримують ключові морські території, захищаючи передній край лінії зіткнення. Такі сили відстежують ворожі цілі за допомогою власних датчиків, проводячи спільне спостереження та розвідку для надання допомоги японським об'єднаним силам, які завдають ударів. За необхідності вони можуть проводити операції з моря і повітря, використовуючи свої засоби далекобійної артилерії та ППО разом з іншими спільними засобами, що є на той момент.

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Сухопутні сили самооборони одночасно захищають наземні базові сили по всій країні, причому не лише для себе, а й для родинних служб та американських сил, розміщених у Японії. Саме завдяки дружній ситуаційній обізнаності, збереженню позиційної переваги, позбавленню супротивника свободи пересування, зниженню бойової потужності супротивника та відкриттю коридорів для дружнього маневру такі японські резервні сили створять умови для введення спільних сил Японії та США в райони вирішальних зіткнень. Японські наземні сили на передньому краї діятимуть як прикриття для основної частини двосторонніх об'єднаних сил: вони дозволять основній масі сил максимізувати потенціал знищення, а також мінімізувати ризики для своєї техніки. За умов стійкої позиції сухопутні сили самооборони підвищать перспективні втрати противників на момент початку воєнних дій та одночасно значно скоротять витрати об'єднаних сил США на втручання вздовж першого острівного ланцюга. Це змусить противників спочатку відмовитися від своїх недружніх намірів у західній частині моря.

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Перспективні завдання японської армії

Можливості, що відкриваються внаслідок реорганізації Сухопутних сил самооборони, неминуче спричинять низку проблем для Японії та США.

Перш за все, роль сухопутних сил на першому острівному ланцюгу має бути додана до японо-американського діалогу про ролі, місії та можливості на політичному рівні.

Потім необхідно спільно вирішити кілька питань: якщо японські резервні сили формують умови для введення двосторонніх спільних сил уздовж першого острівного ланцюга, то і японські сили самооборони, й американські військові повинні спочатку чітко сформулювати спільну мету всієї двосторонньої кампанії, враховуючи захист власне Японії та інші непередбачені обставини. Така спільна мета має бути заснована на політиці обох сторін — не тільки тому, що політичні цілі визначають цілі військових кампаній, але й тому, що такі зусилля щодо планування можуть вимагати оптимізації можливостей і становища як японських, так і американських сил на театрі воєнних дій, що може бути політично чутливим.

Загальна мета дозволить об'єднати двосторонні зусилля: Сили самооборони Японії та збройні сили США могли б інтегрувати свої операції за фазами та бойовими функціями за допомогою детального планування та координації.

Серед інших функцій особливо гостро відчувається необхідність інтеграції командування, управління, зв'язку, розвідки, спостереження і рекогностування. Якщо згадати приклади з військової історії, то відсутність або порушення зв'язку між силами, що прикривають, й основними силами — рецепт катастрофи. Це не просто стара як світ історія про обмін інформацією та підвищення оперативної сумісності. Швидше, японські й американські сили мають повністю інтегрувати свою ситуаційну поінформованість, обмінюючись даними. Вони повинні розробити архітектуру для забезпечення такої інтеграції, сумісної з їхніми відповідними політиками та правилами та підтримуваної адекватними заходами інформаційної безпеки.

Ба більше, Сили самооборони Японії та Збройні сили США мають бути готові до створення "двосторонніх мереж ураження" на основі мереж із підтримкою ШІ, до яких можна було б підключити всі датчики та стрільців обох сторін, автоматично зіставляючи їхні дії. Враховуючи відносну бойову міць японських та американських збройних сил у цьому районі, вони не повинні шкодувати зусиль для примусового створення "вікон можливостей". Збройні сили обох країн повинні прагнути до того, щоб, наприклад, протикорабельні ракети Тype-12 Сухопутних сил самооборони топили ворожі кораблі, помічені літаком F-35B Корпусу морської піхоти США, а гіперзвукові ракети Армії США уражали цілі, зафіксовані датчиками радіоелектронної боротьби Сухопутних сил самооборони.

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На рівні відомства Сухопутні сили самооборони мають синхронізувати свої інституційні зусилля із зусиллями своїх американських колег — зокрема, армії та Корпусу морської піхоти США. Армія США нещодавно прийняла багатодоменні операції як свою доктрину. Відповідно, багатодоменна оперативна група армії може бути використана як ключовий компонент контакту вздовж першого острівного ланцюга. Корпус морської піхоти США тестує концепції експедиційних операцій на передових базах і резервних силах, одночасно змінюючи свою архітектуру відповідно до концепції Force Design 2030. Уже зараз 12-й полк морської піхоти на Окінаві перетворюється на літоральний полк морської піхоти, спеціально призначений для проведення експедиційних операцій на передових базах. Й армія, і Корпус морської піхоти США важко адаптуються до поточної оперативної обстановки.

Якщо всі ці підрозділи виконують завдання, подібні до підрозділів Сухопутних сил самооборони вздовж першого острівного ланцюга, їх концепції та доктрини мають бути логічно узгоджені. Синхронізація ідей повинна враховувати не тільки періодичне спільне відпрацювання цілевказування в процесі епізодичних тренувань і навчань: вона повинна проникати на філософський рівень, що призведе до синхронізації бачення перемоги. Це дозволить знайти оптимальні рішення щодо розподілу обов'язків та підтримки одне одного в різних ситуаціях. Наприклад, командні вузли Сухопутних сил самооборони та (передові) елементи Сухопутних військ США можуть краще інтегрувати свої цикли цілевказування. Інтелектуальна робота повинна також призвести до об'єднання зусиль з розробки матеріальних засобів, які дозволять досягти більшої інтеграції. Зокрема, це має дозволити японським та американським системам генерувати дані, керувати ними, обмінюватись та використовувати їх в епоху централізації даних.

Висновок

У середині січня Японія та США провели переговори між главами зовнішньополітичних та оборонних відомств та підтвердили, що їхні стратегії тісно узгоджені, мають спільне бачення, пріоритети та мету. Союз двох країн міцний як ніколи, а Японія є цінним союзником Сполучених Штатів.

Але це безпрецедентне співробітництво свідчить про серйозність та масштабність проблеми, з якою стикаються союзники. Перед грозою, що насувається, немає часу для самовдоволення. На цьому етапі нові стратегії Японії передбачають оновлення Сухопутних сил самооборони, які стануть більш універсальними, потужними, мобільними та живучими. Так, вони зможуть краще підтримувати спільні та двосторонні операції із збройними силами США вздовж першого острівного ланцюга.

З урахуванням змінних функцій і завдань, Сухопутні сили самооборони Японії мають можливість взяти на себе провідну роль модернізації союзу.

Про автора

Юсуке Кавачі — полковник, офіцер-артилерист Сухопутних сил самооборони Японії, який має досвід командування береговим артилерійським комплексом. Наразі він служить військовим аташе при посольстві Японії у Вашингтоні. Здобув вищу освіту в Токійському університеті та має ступені магістра Токійського університету, Університету морської піхоти США та Національного інституту політичних досліджень. Висловлені погляди належать автору та не відображають офіційну політику Сухопутних сил самооборони Японії, Міністерства оборони Японії чи уряду Японії.