Готовы ли Сухопутные силы Японии к грядущим конфликтам и защите демократии

Японский народ рассматривает агрессию России против Украины как вопиющий пример вторжения авторитарного режима в другое суверенное государство. Это не просто локальный конфликт вдали от дома, а судьбоносное событие, вызывающее ощущение кризиса у простых японцев.

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Неудивительно, что три стратегических документа Японии, выпущенные в конце 2022 года, отличаются нехарактерно тревожным тоном. Эти документы являются ответом Японии на ухудшение ситуации с региональной и глобальной безопасностью. Два из этих документов – Стратегия национальной обороны Японии и Программа наращивания оборонного потенциала – устанавливают цели для будущих возможностей и позиций Сил самообороны Японии с учетом меняющихся перспектив безопасности. Изучение этих двух документов показывает, что Сухопутные силы самообороны Японии в предстоящее десятилетие подвергнутся самым значительным преобразованиям по сравнению с остальными японскими вооруженными силами.

Фокус перевел новый текст Юсуке Кавачи, посвященный Силам самообороны Японии.

В свете оперативных проблем, которые необходимо решить Силам самообороны Японии и Вооруженным силам США, обновленные Сухопутные силы самообороны могут сыграть ключевую роль в обеспечении не только совместных операций Японии, но и двусторонних операций с вооруженными силами США вдоль первой островной цепи.

В то время как морские и воздушные силы подвержены угрозе ударов большой дальности, сухопутные войска могут продолжать действовать в районах, находящихся в пределах досягаемости ракет противника большей дальности, и использовать преимущества наземной инфраструктуры для защиты японской литорали и, потенциально, для сотрудничества с США. Сухопутные войска Японии играют решающую роль для будущего страны и японо-американского альянса, но их часто упускают из виду по сравнению с воздушными и морскими силами страны.

Вновь обретенное приоритетное значение японских сухопутных войск ставит перед японскими и американскими военными ряд задач, которые необходимо решать сообща для реагирования на непредвиденные ситуации. Одной из таких задач является полная интеграция обеих армий для синхронизации их ситуационной осведомленности и усиления летальной и нелетальной мощи.

Как Япония видит войну в Украине

Японский народ рассматривает агрессию России против Украины как вопиющий пример вторжения авторитарного режима в другое суверенное государство. С точки зрения международных норм, если оставить ее без контроля, Россия продемонстрирует другим ревизионистским режимом легкость изменения статус-кво силой, поощряя их делать то же самое. В глобальном масштабе война в Украине является самым жестоким проявлением усиливающейся конфронтации между свободным миром и авторитарными государствами. Япония также стала свидетелем более тесного сближения российских и китайских военных вокруг японских островов, включая совместное воздушное патрулирование и морские учения. Поэтому война в Украине для Японии – это не просто локальный конфликт вдали от дома, а судьбоносное событие, вызывающее ощущение кризиса у простых японцев.

Линия разлома между свободным и авторитарным миром проходит через запад первой островной цепи – Японский архипелаг, который пересекается с Тайванем и далее спускается к Филиппинам. Япония оказалась на передовой фронта свободных государств в тот самый момент, когда обострилась конфронтация между США и Китаем, особенно по поводу судьбы Тайваня. Благодаря своему уникальному геополитическому положению Япония в настоящее время является союзником Соединенных Штатов, в то время как Китай стал их противником. Периметр, который защищает Япония, имеет решающее значение не только для нее самой, но и для стран-единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ответ на эту изменившуюся геополитическую обстановку новые стратегии обороны Японии четко признают Китай "беспрецедентным и величайшим вызовом" для ее безопасности. Это первый такой случай в истории страны после Второй мировой войны. Пекин никогда не отказывался от возможности применения силы для аннексии Тайваня и стал более агрессивным в морской и воздушной сферах вдоль первой островной цепи. Тот факт, что Китай запустил ракеты в исключительную экономическую зону Японии после недавнего визита спикера Пелоси на Тайвань, непреднамеренно продемонстрировал, что Япония и Тайвань географически принадлежат к одному субтеатру – расстояние между восточным побережьем Тайваня и самым западным островом Японии Йонагуни составляет всего 111 км. Северная Корея также продолжает угрожать Японии своими сотнями баллистических ракет, пережить налеты которых будет для Японии сложнейшей задачей.

[ + – ] Периметр, который защищает Япония, имеет решающее значение не только для нее самой, но и для стран-единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе

Будущая сухопутная мощь Японии

В то время как новая Стратегия национальной безопасности Японии устанавливает принципы общегосударственных усилий по решению региональных и глобальных проблем безопасности, Стратегия национальной обороны, предыдущие версии которой назывались Руководящими принципами программы национальной обороны, конкретно обсуждает, как будут использоваться военные инструменты Японии для достижения целей безопасности. При этом в ней объясняются будущие возможности и потенциал Сил самообороны Японии, которые будут развиваться в течение следующих 10 лет. Внимание общественности было сосредоточено на заявлении об удвоении расходов на оборону за пять лет и решении о внедрении так называемого потенциала для контрудара.

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Как бы ни были важны такие заявления, эти вопросы являются лишь частью более крупного целого: стратегии отрицания. Правительство считает, что Силы самообороны Японии должны обладать достаточными возможностями и потенциалом, чтобы лишить потенциальных противников возможности вторгнуться в Японию. Уровень возможностей и потенциала для этого должен основываться на возможностях противников, а также учитывать последние изменения в характере ведения войны. Например, война в Украине включала крупномасштабные атаки баллистическими и крылатыми ракетами; информационные операции, интегрированные в гибридную войну; асимметричные атаки в космической, кибернетической и электронной областях, а также широкое использование беспилотных платформ.

Сухопутные силы самообороны, как компонент объединенных сил Японии, должны понять новую реальность и оптимизировать свою структуру для наилучшей поддержки совместных и двусторонних операций с Соединенными Штатами. Исходя из выявленных пробелов в текущих возможностях и потенциале, Сухопутные силы Японии определили четыре направления деятельности для своей трансформации и модернизации.

Во-первых, Сухопутные силы продолжат укреплять междоменные оперативные возможности в наземной, морской, воздушной, космической, кибернетической и электромагнитной областях. Они расширят свои кибер- и электромагнитные возможности, создав новые подразделения радиоэлектронной борьбы, особенно на островах Рюкю. Когнитивная сфера также определена как критическая – в ней будет внедряться искусственный интеллект для достижения превосходства в принятии решений. Также модернизация будет включать в себя увеличение инвестиций в наземные системы ПВО как часть японской интегрированной сети противовоздушной и противоракетной обороны и увеличение количества зенитной артиллерии с нынешних семи групп до восьми.

Во-вторых, будет значительно усилен ракетный арсенал Японии. Сухопутные силы самообороны расширят флот противокорабельных ракет с пяти полков до семи, оснастив их обновленной версией противокорабельной ракеты Type-12 с увеличенным радиусом действия. Кроме того, появятся два новых батальона, которые будут использовать высокоскоростные скользящие снаряды, а также два других подразделения, вооруженных гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Сухопутные силы самообороны также получат на вооружение флот новых беспилотников, чтобы усилить собственную ударную систему функциями разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания. Все это предусматривает значительное расширение способности Японии наносить удары по целям вдоль первой островной цепи, что сделает этот район "опасной средой" для потенциальных противников.

В-третьих, Сухопутные силы самообороны будут быстрее и оперативнее развертываться и перемещаться по критически важным участкам Восточно-Китайского моря. Сухопутное ведомство повысит свою мобильность за счет создания нового совместного подразделения водного транспорта, оснащенного судами материально-технической поддержки и десантными кораблями, которое будет введено в строй к концу 2024 года в качестве морской транспортной группы для перевозки сухопутных войск. Потребность в перевозках тоже снизится за счет создания нового склада на Окинаве для увеличения объема резервных запасов, а также совместного использования американского военного склада боеприпасов Кадена. Кроме того, 15-я бригада – единственное тактическое формирование на Окинаве – будет преобразована в дивизию в качестве заранее развернутого подразделения в этом районе.

Наконец, эта трансформация сделает Сухопутные силы самообороны более устойчивыми и жизнеспособными. Все дивизии и бригады, за исключением 15-й бригады, будут реструктурированы в меньшие, самодостаточные и быстро развертываемые полки. Эти подразделения вскоре получат собственную разведку, огневые средства, ПВО и логистику, рассредоточенные на обширных территориях, чтобы самостоятельно выживать под угрозой ударов большой дальности.

[ + – ] Сухопутные силы самообороны будут быстрее и оперативнее развертываться и перемещаться по критически важным участкам Восточно-Китайского моря Фото: SCMP

Доводы в пользу сухопутной мощи Японии в первой цепи островов

География региона свидетельствует о критической важности сухопутных сил. С оперативной точки зрения Япония является ключевым морским районом в западной части Тихого океана. Силы, контролирующие эту литораль, имеют возможность существенно влиять на события в море. Потенциальные противники прекрасно осознают ситуацию, рассматривая Японию как укрепленный барьер, препятствующий выходу к океану. Уступка любой части этой территории противнику поставила бы под угрозу все операции японских вооруженных сил, а также лишила бы союзников самого ценного преимущества вдоль первой островной цепи. В прошлом американцам не приходилось беспокоиться о контроле над архипелагом. Во время Корейской войны в 1950-х годах Япония служила надежной тыловой базой для сил ООН, действовавших на Корейском полуострове. В то время ни Китай, ни Северная Корея не располагали средствами для нанесения ударов по этим районам. Теперь это не так, поскольку вся территория Японии находится в пределах досягаемости всех региональных противников.

Роль Сухопутных сил самообороны заключается в захвате и удержании ключевых территорий. Морские и воздушные силы используются более динамично, иногда маневрируя вперед для нанесения ударов, иногда отходя назад, чтобы минимизировать риски для техники. По имеющимся данным, потенциальные противники нацелились на японские авиа- и военно-морские базы и регулярно репетируют ударные операции.

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Будучи уязвимыми для первых ракетных ударов, морские и воздушные силы имеют все основания беречь свою боевую мощь для решающих столкновений на более поздних фазах боя. В отличие от этого, сложный рельеф архипелага сам по себе предоставляет сухопутным войскам средства для прикрытия и маскировки и достаточное пространство для маневра, чтобы рассредоточиться и выжить. Хотя это справедливо для любых сухопутных войск, действующих на первой островной цепи, японские Сухопутные силы самообороны имеют определенные преимущества благодаря беспрепятственному доступу к существующим гарнизонам, складам, объектам материально-технического обеспечения и другой инфраструктуре, разбросанной по всей стране. За последнее десятилетие были созданы новые гарнизоны на островах Рюкю, к северу от Тайваня, а последний гарнизон на острове Исигаки планируют ввести в строй в марте 2023 года. Все они могут поддержать совместные и двусторонние операции в случае непредвиденных обстоятельств в Восточно-Китайском море.

Вклад японских сухопутных войск в совместные и двусторонние операции

Удержать морское пространство будет нелегко. Получив болезненные уроки в последние дни Тихоокеанской войны, японские военные прекрасно понимают, насколько сложно и дорого защищать острова в условиях превосходства противника в воздухе и на море. Сегодня все пространства – не только морское и воздушное – находятся под угрозой благодаря технологическому прогрессу. Японским сухопутным войскам придется сражаться даже за то, чтобы остаться полноценной стороной конфликта. Однако именно Сухопутные силы самообороны могут стать ключевыми помощниками в совместных операциях, особенно в тех, которые проводятся на двусторонней основе с объединенными силами США.

"Тирания расстояния" в Индо-Тихом океане уже стала военным клише, но остается реальностью. Эта проблема будет становиться все более острой по мере роста возможностей потенциальных противников. Разница во времени и расстояниях являются фундаментальными проблемами для американских вооруженных сил, проецирующих мощь в западной части Тихого океана. Объединенным силам США придется сражаться, чтобы попасть на поле боя, в то время как Сухопутным силам самообороны придется сражаться, чтобы остаться в бою. Противники будут использовать все средства для расширения и использования таких пробелов, чтобы держать объединенные силы США на расстоянии вытянутой руки. Вероятно, они попытаются влиять на умы американских политиков, описывая им возможные потери, чтобы предостеречь их от вмешательства. Наихудшим сценарием для союзников Америки – и наиболее желательным для их противников – является достижение противниками свершившегося факта вдоль первой островной цепи задолго до того, как США смогут предпринять какие-либо вооруженные ответные действия.

С учетом этих задач подразделениям Сухопутных сил самообороны поручено действовать в ситуациях ниже порога конфликта и в условиях боевых действий. Во время столкновений ниже порога конфликта эти силы предназначены для поддержания присутствия на островах Рюкю. Присутствие их дальнобойной артиллерии особенно усложнит расчеты и планирование противника, обеспечивая защиту для партнеров, непосредственно противостоящих противнику на море. Японским военным следует перенять опыт противников, размещающих ракеты наземного базирования для поддержки своей морской полиции. Подразделения сухопутных Сил самообороны будут постоянно отслеживать действия противников на театре военных действий, динамично развертывать и ротировать войска вдоль первой островной цепи, посылать сигналы посредством тренировок и учений – все это направлено на то, чтобы удержать потенциальных противников от изменения статус-кво. Эти мероприятия могут проводиться в рамках совместных, двусторонних и даже многосторонних операций. Они будут служить целям подготовки к конфликту (включая разработку постоянных целей), а также сдерживания противников. Это поможет устранить временной разрыв, столь критический для американских объединенных сил.

Если сдерживание провалится и начнутся боевые действия, подразделения Сухопутных сил самообороны в этом районе будут действовать как резервные силы, находясь в пределах досягаемости вражеских ракет. Они могут сохранять свои позиции даже без непосредственного присутствия союзников. Подкрепленные дополнительными наземными силами, переброшенными из других мест, японские резервные силы прочно удерживают ключевые морские территории, обороняя передний край линии соприкосновения. Такие силы отслеживают вражеские цели с помощью собственных датчиков, проводя совместное наблюдение и разведку для оказания помощи японским объединенным силам, наносящим удары. При необходимости они могут проводить операции с моря и воздуха, используя свои средства дальнобойной артиллерии и ПВО вместе с другими имеющимися на тот момент совместными средствами.

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Сухопутные силы самообороны одновременно защищают наземные базовые силы по всей стране, причем не только для себя, но и для родственных служб и американских сил, размещенных в Японии. Именно благодаря дружественной ситуационной осведомленности, сохранению позиционного преимущества, лишению противника свободы передвижения, снижению боевой мощи противника и открытию коридоров для дружественного маневра такие японские резервные силы создадут условия для ввода совместных сил Японии и США в районы решающих столкновений. Японские наземные силы на переднем крае будут действовать как прикрытие для основной части двусторонних объединенных сил: они позволят основной массе противостоящих сил максимизировать потенциал уничтожения, а также минимизировать риски для своей техники. При устойчивой позиции сухопутные силы самообороны повысят перспективные потери противников на момент начала военных действий и одновременно значительно сократят затраты объединенных сил США на вмешательство вдоль первой островной цепи. Это заставит противников изначально отказаться от своих недружественных намерений в западной части Тихого океана.

[ + – ] "Удержать морское пространство будет нелегко". Японский флот на марше.

Перспективные задачи японской армии

Возможности, открывающиеся в результате реорганизации Сухопутных сил самообороны, неизбежно повлекут за собой ряд проблем для Японии и США.

Прежде всего, роль сухопутных сил на первой островной цепи должна быть включена в японо-американский диалог о ролях, миссиях и возможностях на политическом уровне.

Затем необходимо совместно решить несколько вопросов: если японские резервные силы формируют условия для введения двусторонних совместных сил вдоль первой островной цепи, то и японские силы самообороны, и американские военные должны сначала четко сформулировать общую цель всей двусторонней кампании, принимая во внимание защиту самой Японии и другие непредвиденные обстоятельства. Такая общая цель должна быть основана на политике обеих сторон – не только потому, что политические цели определяют цели военных кампаний, но и потому, что такие усилия по планированию могут потребовать оптимизации возможностей и положения как японских, так и американских сил на театре военных действий, что может быть политически чувствительным.

Общая цель позволит объединить двусторонние усилия: Силы самообороны Японии и вооруженные силы США могли бы интегрировать свои операции по фазам и боевым функциям посредством детального планирования и координации.

Среди целого ряда других функций особенно остро ощущается необходимость интеграции командования, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки. Если вспомнить примеры из военной истории, то отсутствие или нарушение связи между прикрывающими силами и основными силами – рецепт катастрофы. Это не просто старая как мир история об обмене информацией и повышении оперативной совместимости. Скорее, японские и американские силы должны полностью интегрировать свою ситуационную осведомленность, обмениваясь данными. Они должны разработать архитектуру для обеспечения такой интеграции, совместимой с их соответствующими политиками и правилами и поддерживаемой адекватными мерами информационной безопасности.

Более того, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США должны быть готовы к созданию "двусторонних сетей поражения" на основе сетей с поддержкой ИИ, к которым можно было бы подключить все датчики и стрелков обеих сторон, автоматически сопоставляя их действия. Учитывая относительную боевую мощь японских и американских вооруженных сил в этом районе, они не должны жалеть усилий для принудительного создания "окон возможностей". Вооруженные силы обеих стран должны стремиться к тому, чтобы, например, противокорабельные ракеты Тype-12 Сухопутных сил самообороны топили вражеские корабли, замеченные самолетом F-35B Корпуса морской пехоты США, а гиперзвуковые ракеты Армии США поражали цели, выявленные датчиками радиоэлектронной борьбы Сухопутных сил самообороны.

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На уровне ведомства Сухопутные силы самообороны должны синхронизировать свои институциональные усилия с усилиями своих американских коллег – в частности, армии и Корпуса морской пехоты США. Армия США недавно приняла многодоменные операции в качестве своей доктрины. Соответственно, многодоменная оперативная группа армии может быть использована в качестве ключевого компонента контакта вдоль первой островной цепи. Корпус морской пехоты США, в свою очередь, тестирует концепции экспедиционных операций на передовых базах и резервных силах, одновременно меняя свою архитектуру в соответствии с концепцией Force Design 2030. Уже сейчас 12-й полк морской пехоты на Окинаве преобразуется в литоральный полк морской пехоты, специально предназначенный для проведения экспедиционных операций на передовых базах. И армия, и Корпус морской пехоты США с трудом адаптируются к текущей оперативной обстановке.

Если все эти подразделения выполняют задачи, схожие с подразделениями Сухопутных сил самообороны вдоль первой островной цепи, их концепции и доктрины должны быть логически согласованы. Синхронизация идей должна включать в себя не только периодическую совместную отработку целеуказания в ходе эпизодических тренировок и учений: она должна проникать на философский уровень, что приведет к синхронизации видений победы. Это позволит найти оптимальные решения по распределению обязанностей и поддержке друг друга в различных ситуациях. Например, командные узлы Сухопутных сил самообороны и (передовые) элементы Сухопутных войск США могут лучше интегрировать свои циклы целеуказания. Интеллектуальная работа должна также привести к объединению усилий по разработке материальных средств, которые позволят добиться большей интеграции. В частности, это должно позволить японским и американским системам генерировать данные, управлять ими, обмениваться и использовать их в эпоху централизации данных.

Заключение

В середине января Япония и США провели переговоры между главами внешнеполитических и оборонных ведомств и подтвердили, что их стратегии тесно согласованы, имеют общее видение, приоритеты и цель. Союз двух стран крепок как никогда, а Япония является ценным союзником Соединенных Штатов.

Но это беспрецедентное сотрудничество свидетельствует о серьезности и масштабности проблемы, с которой сталкиваются союзники. Перед надвигающейся грозой нет времени для самодовольства. На данном этапе новые стратегии Японии предусматривают обновление Сухопутных сил самообороны, которые станут более универсальными, мощными, мобильными и живучими. Таким образом, они смогут лучше поддерживать совместные и двусторонние операции с вооруженными силами США вдоль первой островной цепи.

С учетом меняющихся функций и задач, Сухопутные силы самообороны Японии имеют возможность взять на себя ведущую роль в модернизации союза.

Об авторе

Юсуке Кавачи – полковник, офицер-артиллерист Сухопутных сил самообороны Японии, имеющий опыт командования береговым артиллерийским комплексом. В настоящее время он служит военным атташе при посольстве Японии в Вашингтоне. Получил высшее образование в Токийском университете и имеет степени магистра Токийского университета, Университета морской пехоты США и Национального института политических исследований. Высказанные взгляды принадлежат автору и не отражают официальную политику Сухопутных сил самообороны Японии, Министерства обороны Японии или правительства Японии.