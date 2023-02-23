Палестинські бойовики випустили 6 ракет по Ізраїлю: Єрусалим завдав удару у відповідь (відео)

Як повідомляють ЗМІ, наступного дня після рейду ізраїльської армії в Шхемі Палестина випустила ракети по містах Ашкелон і Сдерот. 5 із 6 ракет збили сили ППО Ізраїлю, ще одна впала в поле.

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Ізраїльська армія завдала авіаударів за цілями в секторі Газа за кілька годин після того, як палестинські бойовики випустили шість ракет по південній частині країни. Про це у четвер, 23 лютого, повідомляє The Guardian.

За даними ЗМІ, ізраїльські сили ППО перехопили п'ять ракет, випущених у бік міст Ашкелон та Сдерот. Ще одна ракета впала у відкритому полі. Повідомлень про руйнування чи жертви не надходило.

Повідомляється, що у відповідь Ізраїль завдав удару по заводу з виробництва озброєння та військовому комплексу, що належить угрупованню ХАМАС. Палестинська влада повідомила, що щонайменше 103 людини було поранено.

Що передувало ракетним ударам

Повідомляється, що за день до цього ізраїльська армія провела військову операцію у Шхемі, що на Західному узбережжі річки Йордан. Під час рейду 11 людей було вбито.

Метою рейду були троє бойовиків, які знаходились у центрі старого міста. Усіх трьох розшукуваних було вбито разом із вісьмома іншими людьми, включаючи 72-річного чоловіка та підлітка.

Журналісти The Guardian пишуть, що внаслідок схожого рейду в січні був напад палестинських бойовиків біля синагоги у Східному Єрусалимі, внаслідок якого загинули семеро громадян Ізраїлю.

У середу, 22 лютого, представник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон визнає інтереси Ізраїлю у сфері безпеки, але глибоко стурбований великою кількістю поранених та жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, 19 лютого Ізраїль завдав ракетних ударів по центру столиці Сирії Дамаску. Внаслідок чого загинули до 15 людей. Удари були націлені до штабів сирійської розвідки та підрозділів безпеки.

Раніше, в ніч 29 січня по військових об'єктах на території Ірану було завдано удару з використанням безпілотників. Зокрема, були атаковані оборонне підприємство в місті Ісфахан, а також нафтохімічний завод в Азершерсі. Пізніше журналісти з'ясували, що за цим стояла ізраїльська розвідка "Моссад", мета якої полягала в знищенні будівлі іранського Міноборони в місті Ісфахан.