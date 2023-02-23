Палестинские боевики выпустили 6 ракет по Израилю: Иерусалим нанес ответный удар (видео)

Как сообщают СМИ, на следующий день после рейда израильской армии в Шхеме, Палестина выпустила ракеты по городам Ашкелон и Сдерот. 5 из 6 ракет сбили силы ПВО Израиля, еще одна упала в поле.

Related video

Израильская армия нанесла авиаудары по целям в секторе Газа через несколько часов после того, как палестинские боевики выпустили шесть ракет по южной части страны. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает The Guardian.

По данными СМИ, израильские силы ПВО перехватили пять ракет, выпущенных в сторону городов Ашкелон и Сдерот. Еще одна ракета упала в открытом поле. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Сообщается, что в ответ Израиль нанес удар по заводу по производству вооружения и военному комплексу, принадлежащему группировке ХАМАС. Палестинские власти сообщили, что по меньшей мере 103 человека были ранены.

Что предшествовало ракетным ударам

Сообщается, что за день до этого израильская армия провела военную операцию в Шхеме, что на Западном побережье реки Иордан. В ходе рейда 11 человек были убиты.

Целью рейда были трое боевиков, которые находились в центре старого города. Все трое разыскиваемых были убиты вместе с восемью другими людьми, включая 72-летнего мужчину и подростка.

Журналисты The Guardian пишут, что в результате похожего рейда в январе последовало нападение палестинских боевиков возле синагоги в Восточном Иерусалиме, в результате которого погибли семь граждан Израиля.

В среду, 22 февраля, представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон признает интересы Израиля в сфере безопасности, но глубоко обеспокоен большим количеством раненых и жертв среди гражданского населения.

Напомним, 19 февраля Израиль нанес ракетные удары по центру столицы Сирии Дамаску. В результате чего погибли до 15 человек. Удары были нацелены в штабы сирийской разведки и подразделений безопасности.

Ранее, в ночь 29 января по военным объектам на территории Ирана был нанесен удар с использованием беспилотников. В частности были атакованы оборонное предприятие в городе Исфахан, а также нефтехимический завод в Азершерхе. Позже журналисты выяснили, что за этим стояла израильская разведка "Моссад", цель которой состояла в том, чтобы уничтожить здание иранского Минобороны в городе Исфахан.