Українців просять зберігати інформаційну тишу: триває перебазування авіації, — ЗСУ

Українці почали публікувати фото та відео авіації. Збройні сили пояснили, що це допомагає ворогу.

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Повітряне командування "Центр" звернулося до громади Чернігівської та Сумської областей, а також до усіх українців. Військові просять зберігати інформаційну тишу, адже відбувається перебазування авіації. Про це стало відомо з соцмереж командування.

"Ми дякуємо Вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військової техніки, її кількість та напрямок передислокації — це може зашкодити виконанню поставлених завдань", — написали в "Центрі".

Потреба звернутися до українців виникла через публікацію фото та відео перебазування.

"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони й оборони важливих об’єктів інфраструктури", — повідомили в ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні в CNN повідомили, що в США розглядають можливість постачання винищувачів п'ятого покоління ЗСУ. Американці думають про забезпечення довгострокових потреб України, адже після війни сусідка-агресорка може напасти знов. "Україна повинна мати складну стійку ППО", — заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Також 23 лютого з інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби телеканалу Sky News стало відомо, що ЗСУ не використовують західні винищувачі для ударів по РФ. Зброя від партнерів використовується для звільнення окупованих росіянами українських територій, пояснив посадовець.