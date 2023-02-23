Украинцев просят соблюдать информационную тишину: продолжается перебазирование авиации, — ВСУ

Украинцы начали публиковать фотографии и видео авиации. Вооруженные силы объяснили, что это помогает врагу.

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Воздушное командование "Центр" обратилось к жителям Черниговской и Сумской областей, а также всем украинцам. Военные просят соблюдать информационную тишину, ведь происходит перебазирование авиации. Об этом стало известно из соцсетей командования.

"Мы благодарим Вас за любовь и слова поддержки нашим пилотам, но напоминаем и о запрете проведения фото и видео фиксации личного состава, мест расположения военной техники, ее количества и направления передислокации — это может повредить выполнению поставленных задач", — написали в "Центре ".

Потребность обратиться к украинцам возникла из-за публикации фото и видео перебазирования.

"В сети интернет появились фото и видео перебазировки нашей авиации в определенные позиционные районы с целью выполнения боевых задач, защиты населения Украины и охраны и обороны важных объектов инфраструктуры", — сообщили в ВСУ.

Напомним, сегодня в CNN сообщили, что в США рассматривают возможность поставок истребителей пятого поколения ВСУ. Американцы думают об обеспечении долгосрочных потребностей Украины, ведь после войны соседка-агрессорка может снова напасть. "Украина должна иметь сложную устойчивую ПВО", — заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Также 23 февраля из интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы телеканалу Sky News стало известно, что ВСУ не используют западные истребители для ударов по РФ. Оружие от партнеров используется для освобождения оккупированных россиянами украинских территорий, пояснил чиновник.