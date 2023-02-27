"РФ проводить розвідку": у ОК "Південь" попереджають про високу ймовірність ракетного удару
У Чорне море окупанти вивели підводний човен з "Калібрами", разом із нічною атакою дронами-камікадзе це може говорити про підготовку масованого обстрілу.
Корабельне угруповання російських військ та повітряна розвідка говорить про високу ймовірність нового ракетного удару. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
27 лютого в командуванні заявили, що в Чорному морі знаходиться 6 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносець із 4 ракетами "Калібр". Усі судна перебувають за межами ураження українських засобів. Також російські окупанти проводять повітряну розвідку. Враховуючи активність авіації ворога та попередню атаку дронами-камікадзе в ніч із 26 на 27 лютого, існує висока ймовірність ракетних ударів.
Тому в ОК "Південь" закликали людей бути уважними, не гидувати безпекою та реагувати на повітряну тривогу. Також слід пам'ятати про мінну безпеку в усіх районах, де ще не завершили свою роботу вибухотехніки.
Російські війська за минулу добу здійснили близько 100 обстрілів, внаслідок яких загинула 1 та поранено 2 особи. Окупанти продовжують руйнувати житлові будинки та критичну інфраструктуру, а також обстрілюють Дніпро-Бузький лиман та прибережні райони Миколаївської області.
Нагадаємо, 27 лютого у Генштабі повідомили, що вночі збили 11 дронів-камікадзе із 14. Безпілотники запускали з півночі України. Внаслідок удару у Хмельницькому загинуло двоє рятувальників ДСНС.
Також авіаексперт Валерій Романенко стверджує, що ЗС РФ модернізує ракети для обходу української ППО.