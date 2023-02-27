"РФ проводит разведку": в ОК "Юг" предупреждают о высокой вероятности ракетного удара

В Черное море оккупанты вывели подлодку с "Калибрами", вместе с ночной атакой дронами-камикадзе может говорить о подготовки массированного обстрела.

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Корабельная группировка российских войск и воздушная разведка говорит о высокой вероятности нового ракетного удара. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

27 февраля в командовании заявили, что в Черном море находится 6 кораблей, среди которых 1 подводный ракетоносец с 4 ракетами "Калибр". Все судна находятся за пределами поражения украинских средств. Также российские оккупанты проводят воздушную разведку. Учитывая активность авиации врага и предыдущую атаку дронами-камикадзе в ночь с 26 на 27 февраля, существует высокая вероятность ракетных ударов.

Поэтому в ОК "Юг" призвали людей быть внимательными и не брезговать безопасностью и реагировать на воздушную тревогу. Также следует помнить о минной безопасности во всех район, где еще не завершили свою работу взрывотехники.

Российские войска за минувшие сутки совершили около 100 обстрелов, в результате которых погиб 1 и ранено 2 человека. Оккупанты продолжают разрушать жилые дома и критическую инфраструктуру, а также обстреливают Днепро-Бугский лиман и прибрежные районы Николаевской области.

Напомним, 27 февраля в Генштабе сообщили, что ночью сбили 11 дронов-камикадзе из 14. Беспилотники запускали с севера Украины. В результате удара в Хмельницком погибло двое спасателей ГСЧС.

Также авиаэксперт Валерий Романенко утверждает, что ВС РФ модернизируют ракеты для обхода украинской ПВО.