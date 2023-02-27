"Хочуть втекти від рішення": виїзд чоловіків призведе до знищення України, — Подоляк (відео)

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, людина може жити так, як вона хоче, у мирний, але не у воєнний час.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що сьогодні питання виїзду чоловіків з України в інші країни не стоїть на порядку денному. Про це він заявив в інтерв'ю газеті DW, опублікованому 23 лютого.

"Давайте все ж таки більш жорстко між собою розмовляти. Не треба спекуляцій. Що означає обмеження прав? Крім прав людей в Україні є борг якийсь чи ні? Чи ми тільки про права?" — відповів він на запитання журналістки про питання зняття обмеження на виїзд за межі України для громадян чоловічої статі.

За словами Подоляка, деякі громадяни України вважають, що держава зобов'язана забезпечити їх "чимось", дозволити їм виїхати і дати можливість жити так, як вони самі захочуть. При цьому він вважає, що під час воєнного стану ситуація зовсім інша.

"Так, у мирний час усе дамо. Але під час війни так не ставиться питання", — підкреслив політик.

Як зазначив представник ОП, ті українці, які просувають питання відкриття кордонів для чоловіків, просто "хочуть втекти від ухвалення для себе конкретно чоловічого рішення".

При цьому він натякнув, що така поведінка призведе до знищення України.

"Хочеш перетнути кордон? Тобто хочеш сказати, що Україна має перестати існувати тому, що ти перетнув кордон", — відреагував Подоляк.

Нагадаємо, 27 лютого Подоляк відповів на погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва застосувати ядерну зброю, якщо Захід продовжить постачання озброєнь в Україну. За його словами, Росія просить світ надати їй право безкарно вбивати громадян іншої країни.

16 лютого пресслужба Державної прикордонної служби України розповідала, що чотири українці намагалися втекти з країни до Румунії на надувному матраці через річку.