Білоруська опозиція показала відео підльоту дрона-розвідника до російського А-50У (відео)

У невеликому ролику показано, як дрон підлітає до одного з найдорожчих літаків ВКС РФ, однак момент удару обіцяють опублікувати пізніше.

Related video

Білоруський проєкт BYPOL передав журналістам "Наша Ніва" кадри підльоту безпілотника до російського літака далекої радіолокаційної розвідки та управління А-50У на аеродромі Мачулищі.

Журналісти отримали короткий ролик тривалістю в 30 секунд, на якому видно злітно-посадкову смугу і літак. Повну версію відеоролика в BYPOL обіцяють опублікувати пізніше.

На кадрах видно наближення до літака, який візуально нагадує А-50У за рахунок характерного радара зверху літака.

Додамо, сьогодні, 2 лютого, російський борт вирушив на ремонт до Таганрогу, де знаходиться 325 ремонтно-авіаційний завод. Спостерігачі моніторингової групи "Беларускі Гаюн" вважають, що якби літак не мав пошкоджень, то він би не відлітав з бази в Мачулищах.

Нагадаємо, 1 березня в Міноброони РФ заявили, що літак А-50У в Мачулищах не отримував жодних пошкоджень. Як докази вони опублікували відео, як борт рухається по злітно-посадковій смузі.

26 лютого в мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи в районі Мачулищ. Місцеві жителі розповіли про перевірки документів ДАІ неподалік аеродрому.