Белорусская оппозиция показала видео подлета дрона-разведчика к российскому А-50У (видео)

В небольшом ролике показано, как дрон подлетает к одному из самых дорогих самолетов ВКС РФ, однако сам момент удара обещают опубликовать позднее.

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Белорусский проект BYPOL передало журналистам "Наша Ніва" кадры подлета беспилотника к российскому самолету дальней радиолокационной разведки и управления А-50У на аэродроме Мачулищи.

Журналисты получили короткий ролик продолжительностью в 30 секунд на котором видна взлетно-посадочная полоса и самолет. Полную версию видеоролика в BYPOL обещают опубликовать позднее.

На кадрах видно приближение к самолету, который визуально похож на А-50У за счет характерного радара сверху самолета.

Добавим, сегодня, 2 февраля российский борт отправился на ремонт в Таганрог, где находится 325 ремонтно-авиационный завод. Наблюдатели мониторинговой группы Беларускі Гаюн считают, что если бы самолет не имел повреждений, то он бы не улетал с базы в Мачулищах.

Напомним, 1 марта в Миноброоны РФ заявили, что самолет А-50У в Мачулищах не получал никаких повреждений. В качестве доказательств они опубликовали видео, как борт двигается по взлетно-посадочной полосе.

26 февраля в сети начали появляться сообщения о взрывах в районе Мачулищ. Местные жители рассказали о проверках документов ГАИ недалеко от аэродрома.