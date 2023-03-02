На Харківщині авто підірвалося на міні — четверо загиблих

Чотири людини вибухнули на протитанковій міні. Це сталося у Харківській області.

Related video

Четверо чоловіків загинули внаслідок вибуху автомобіля на російській міні в ніч із 28 лютого на 1 березня поблизу села Співаківка Ізюмського району Харківської області, передає ДСНС у Харківській області.

1 березня до управління служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався, ймовірно, у ніч із 28 лютого на 1 березня. З повідомлення стало відомо, що у лісі біля села Співаківка на ворожій міні підірвався цивільний автомобіль. Отримані поранення стали смертельними для всіх чотирьох людей.

"Вкотре нагадую про необхідність бути пильними. Ворог мінує дороги, стежки, узбіччя, лісосмуги, поля, городи, будівлі та різні предмети. Пересувайтеся виключно перевіреними дорогами, рух якими дозволено саперами", повідомив начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник. .

Пізніше інформацію підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Голова ОВА наголосив, що на території Харківської області залишається дуже висока мінна небезпека.

"На території Ізюмського лісового господарства в Харківській області один із працівників та ще троє чоловіків, які їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Усі четверо загинули на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих і ще раз наголошую — ліси та лісосмуги на деокупованих територіях дуже небезпечні через міни, залишені російськими окупантами. Відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя", — повідомляє Синєгубов у Telegram.

З'ясуванням подробиць трагедії опікується Національна поліція України.

Головне управління ДСНС України в Харківській області нагадує, що у разі виявлення підозрілого предмета на деокупованих територіях його в жодному разі не можна чіпати і слід одразу повідомити про знахідку в ДСНС чи Нацполіцію за телефоном "101", "102" або "112".

20 жовтня 2022 року на міні під Ізюмом у Харківській області вибухнув автомобіль із співробітниками ДСНС. Двоє рятувальників загинули від травм, ще четверо зазнали тяжких поранень.

У грудні минулого року Фокус писав про трагічну загибель 4 поліцейських, які підірвалися на мінах під Херсоном.

За рік війни близько третини території України закинуто вибухонебезпечними предметами, а жертвами російських мін стало 75 дітей, тож у Міністерстві освіти та науки України запустили сайт про мінну безпеку.