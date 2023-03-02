На Харьковщине авто подорвалось на мине — четверо погибших

Четыре человека взорвались на противотанковой мине. Это произошло в Харьковской области.

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Четверо мужчин погибли в результате взрыва автомобиля на российской мине в ночь с 28 февраля на 1 марта поблизости от села Спиваковка Изюмского района Харьковской области, передает ГСЧС в Харьковской области.

1 марта в управление службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области поступило сообщение о несчастном случае, который произошел, вероятно, в ночь с 28 февраля на 1 марта. Из сообщения стало известно, что в лесу возле села Спиваковка на вражеской мине подорвался гражданский автомобиль. Полученные ранения стали смертельными для всех четверых.

"В очередной раз напоминаю о необходимости быть бдительными. Враг минирует дороги, тропы, обочины, лесополосы, поля, огороды, здания и различные предметы. Передвигайтесь исключительно проверенными дорогами, движение по которым разрешено саперами", сообщил начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

Позднее информацию подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Глава ОВА подчеркнул, что на территории Харьковской области остается очень высокая минная опасность.

"На территории Изюмского лесного хозяйства в Харьковской области один из работников и еще трое мужчин, ехавших с ним на автомобиле, подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и еще раз подчеркиваю — леса и лесополосы на деоккупированных территориях очень опасны из-за мин, оставленных российскими оккупантами. Посещение лесов до их полного разминирования может стоить жизни", – сообщает Синегубов в Telegram.

Выяснением подробностей трагедии занимается Национальная полиция Украины.

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области напоминает, что в случае обнаружения подозрительного предмета на деоккупированных территориях его ни в коем случае нельзя трогать и следует сразу сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефону "101", "102" или "112".

20 октября 2022 года на мине под Изюмом в Харьковской области взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. Двое спасателей погибли от травм, еще четверо получили тяжелые ранения.

В декабре прошлого года Фокус писал о трагической гибели 4 полицейских, которые подорвались на минах под Херсоном.

За год войны около трети территории Украины забросана взрывоопасными предметами, а жертвами российских мин стало 75 детей, поэтому в Министерстве образования и науки Украины запустили сайт о минной безопасности.