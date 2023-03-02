Вже на передовій: українська діаспора зібрала гроші на 30 дронів Matrice 300 RTK (фото)

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Світовий конгрес українців посилив "Армію дронів", зібравши $630 тисяч. Комплекти БПЛА відправили на фронт до Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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Світовий конгрес українців посилив "Армію дронів", зібравши гроші на 30 комплектів БПЛА Matrice 300 RTK. Про це у себе в соцмережах розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами чиновника, українці з 70 країн змогли акумулювати через платформу Unite With Ukraine $630 тис. для придбання дронів для потреб ЗСУ.

Федоров підкреслив, що "пташки" вже перебувають на передовій. Безпілотники відправили на лінію фронту до Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей, а також до прикордонних районів на півночі країни.

"Вони допоможуть бійцям контролювати лінію фронту, знаходити найзамаскованіші позиції окупантів і точно коригувати артилерію по ворожих позиціях", — прокоментував голова міністерства.

[ + – ] Дрони Matrice 300 RTK [ + – ] Дрони Matrice 300 RTK [ + – ] Дрони Matrice 300 RTK [ + – ] Дрони Matrice 300 RTK

Характеристики безпілотника Matrice 300 RTK

максимальний час польоту – 55 хв.;

функція DJI OcuSync Enterprise забезпечує дальність передачі триканального відео 1080p на відстань до 15 км;

функція перемикання в режимі реального часу між 2,4 Гц і 5,8 ГГц забезпечує політ в умовах сильних перешкод;

штучний інтелект, який підвищує продуктивність;

сумісність з 7-ма різними датчиками Zenmuse та камерами сторонніх виробників.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Фокус писав про те, що дрон Matrice 300 RTK отримав нову прошивку. БПЛА M300 є чи не найкрутішим апаратом від китайської фірми DJI.

2 березня Forbes розповів про те, що ЗСУ отримають цілу армію дронів нового покоління.