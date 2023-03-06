Прем'єр Угорщини Орбан приїде до Києва після виконання "всіх умов", — голова МЗС Сіярто

Голова МЗС Угорщини висловлює позицію "наша хата з краю" і продовжує наполягати на мирних переговорах, м'яко засуджуючи Росію.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який був присутній у Загребі на засіданні Партнерства з трансатлантичного енергетичного та кліматичного співробітництва, в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу N1 розповів про можливий візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва та позиції офіційного Будапешта з війни.

"Цієї війни треба було уникнути. Є приказка, що війна — це завжди провал дипломатії, а мир — це завжди успіх дипломатії. Ми були свідками провалу дипломатії, сподіваюся, ми станемо свідками її успіху. Ми засуджуємо війну, для нас очевидно, хто на кого напав. Ми засуджуємо це і вважаємо, що війна не може бути вирішенням жодних питань, але угорці мають чітку позицію: ми не хочемо бути учасниками цього конфлікту і хочемо миру по сусідству", — заявив голова МЗС Угорщини.

За словами Сіярто, дипломатичні причини, що призвели до війни, необхідно залишити історикам, а політикам важливо знайти шлях для досягнення миру.

"Війна, безумовно, має дві сторони, і ми сподіваємося, що обидві сядуть за стіл переговорів і досягнуть міцного миру. На відміну від Хорватії, Угорщина є країною-сусідом України, а коли ви сусідня країна, наслідки війни серйозні і непередбачувані", — наголосив Сіярто.

Чи очікувати в найближчому майбутньому візит Віктора Орбана до Києва?

"Ми отримали запрошення і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх умов візит може відбутися. Зараз ми знаходимося на етапі технічної підготовки", — сказав Сіярто.

На уточнююче запитання журналіста телеканалу, чи є політична воля здійснити візит Орбана до України, угорський дипломат відповів: "ми отримали запрошення та цінуємо його".

Прем'єр Угорщини Орбан залишається одним із небагатьох лідерів держав Євросоюзу, які не відвідали Київ за рік з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

5 березня в інтерв'ю для телеканалу SVT Сіярто заявляв про небажання Угорщини постачати Збройним силам України зброю, оскільки повномасштабна війна має завершитися мирною угодою.

19 лютого Фокус писав про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив ЄС у затягуванні російсько-української війни і, зокрема, Німеччину в тому, що та очолила "табір війни", відправляючи Україні зброю для протистояння військової агресії з боку РФ.

Наприкінці лютого голова зовнішньополітичного відомства Угорщини повідомив, що поїздка Орбана до України відбудеться тоді, коли вона буде "своєчасною".

Нагадаємо, 6 березня в Офісі президента України назвали "мирні" ініціативи Угорщини "позицією адвокатів диявола".