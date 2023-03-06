Премьер Венгрии Орбан приедет в Киев после выполнения "всех условий", — глава МИД Сийярто

Глава МИД Венгрии выражает позицию "наша хата с краю" и продолжает настаивать на мирных переговорах, мягко осуждая Россию.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, присутствовавший в Загребе на заседании Партнерства по трансатлантическому энергетическому и климатическому сотрудничеству, в эксклюзивном интервью телеканалу N1 рассказал о возможном визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев и позиции официального Будапешта по войне в Украине.

"Этой войны нужно было избежать. Есть поговорка, что война — это всегда провал дипломатии, а мир — это всегда успех дипломатии. Мы были свидетелями провала дипломатии, надеюсь, мы станем свидетелями и ее успеха. Мы осуждаем войну, для нас очевидно, кто на кого напал. Мы осуждаем это и считаем, что война не может быть решением никаких вопросов, но у венгров есть четкая позиция: мы не хотим быть участниками этого конфликта и хотим мира по соседству", — заявил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, дипломатические причины, приведшие к войне, необходимо оставить историкам, а для политиков важно найти путь для достижения мира.

"У войны, безусловно, есть две стороны, и мы надеемся, что обе сядут за стол переговоров и достигнут прочного мира. В отличие от Хорватии, Венгрия является страной соседом Украины, а когда вы соседняя страна, последствия войны серьезны и непредсказуемы", — подчеркнул Сийярто.

Ожидать ли в ближайшем будущем визит Виктора Орбана в Киев?

"Мы получили приглашение, и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться. Сейчас мы находимся на этапе технической подготовки", — сказал Сийярто.

На уточняющий вопрос журналиста телеканала, есть ли политическая воля осуществить визит Орбана в Украину, венгерский дипломат ответил: "мы получили приглашение и ценим его".

Премьер Венгрии Орбан остается одним из немногих лидеров государств Евросоюза, которые не посетили Киев за год с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

5 марта в интервью для телеканала SVT Сийярто заявлял о нежелании Венгрии снабжать Вооруженные силы Украины оружием, так как полномасштабная война должна завершиться мирным соглашением.

19 февраля Фокус писал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в затягивании российско-украинской войны и в частности Германию в том, что та возглавила "лагерь войны", отправляя Украине оружие для противостояния военной агрессии со стороны РФ.

В конце февраля глава внешнеполитического ведомства Венгрии сообщил, что поездка Орбана в Украину состоится тогда, когда она будет "своевременной".

Напомним, 6 марта в Офисе президента Украины назвали "мирные" инициативы Венгрии "позицией адвокатов дьявола".