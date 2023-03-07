"Три дні зазнавали втрат": мобілізовані з Бєлгородської області відмовилися йти на штурм (відео)

За словами бійців тероборони, після мобілізації їх одразу кинули на штурм у складі "бригади" проросійських бойовиків. При цьому вони не мали карт і спецзв'язку, а розвідка ділянки не проводилася.

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Мобілізовані у територіальну оборону Бєлгородської області Росії відмовилися воювати у складі формувань "ДНР" через ненавченість та великі втрати. Відеозвернення росіян 6 березня опублікував російський телеграм-канал "Обережно, новини".

Окупанти поскаржилися, що до 1 березня вони перебували у Шебекіно Бєлгородської області, після чого у них забрали документи та відвезли на окупований Донбас. Без належної підготовки кинули їх на штурм українських сіл. При цьому вони не мали карт, зв'язку, а розвідка місцевості не проводилася.

"Особистий склад не був навчений і відправлений на передову. Після прибуття до Донецька нам ніхто не повідомив, що ми направлені в "штурмову бригаду" "ДНР", — розповів російський військовий.

За словами російського командира, від його роти залишилося трохи більше 10 осіб, решта загинула під час спроби штурму українських позицій, які тривали протягом трьох днів і не увінчалися успіхом для окупантів.

Нагадаємо, 6 березня у газеті The New York Times показали, як бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади обороняють місто Мар'їнку Донецької області. Українські позиції там розташовані за 274 метри від Збройних сил РФ.

На день раніше, 5 березня, повідомлялося, що українським прикордонникам вдалося відбити спробу штурму міста Бахмут Донецької області. Окупанти не змогли пройти під вогнем українських захисників.

Також 5 березня в ОМПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького повідомили, що штурм президентської бригади закінчився для російських окупантів втратою танка та особового складу.