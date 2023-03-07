"Три дня несли потери": мобилизованные из Белгородской области отказались идти на штурм (видео)

По словам бойцов теробороны, после мобилизации их сразу бросили на штурм в составе "бригады" пророссийских боевиков. При этом у них не было карт и спецсвязи, а разведка участка не проводилась.

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Мобилизованные в территориальную оборону Белгородской области России отказались воевать в составе формирований "ДНР" из-за необученности и больших потерь. Видеообращение россиян 6 марта опубликовал российский телеграм-канал "Осторожно, новости".

Оккупанты пожаловались, что до 1 марта они находились в Шебекино Белгородской области, после чего у них забрали документы и отвезли на оккупированный Донбасс. Без должной подготовки их бросили на штурм украинских сел. При этом у них не было карт, связи, а разведка местности не проводилась.

"Личный состав не был обучен и отправлен на передовую. По прибытию в Донецк нам никто не сообщил, что мы направлены в "штурмовую бригаду" "ДНР", — рассказал российский военный.

По словам российского командира, от его роты осталось чуть больше 10 человек, остальные погибли при попытке штурма украинских позиций, которые продолжались в течение трех дней и не увенчались успехом для оккупантов.

Напомним, 6 марта в газете The New York Times показали, как бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады обороняют город Марьинку Донецкой области. Украинские позиции там расположены в 274 метрах от Вооруженных сил РФ.

Днем ранее, 5 марта, сообщалось, что украинским пограничникам удалось отбить попытку штурма города Бахмут Донецкой области. Оккупанты не смогли пройти под плотным огнем украинских защитников.

Также 5 марта ОМПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого сообщили, что штурм президентской бригады закончился для российских оккупантов потерей танка и личного состава.