"Одного батальйону не вистачить": польський генерал назвав умову для контрнаступу ЗСУ

За словами екскомандувача сухопутних військ Польщі Вальдемара Скшипчака, Україні потрібно до 20 батальйонів сучасних танків для наступу. Військовий заявив, що для поразки Росії ЗСУ треба близько півсотні танків.

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Польський генерал та колишній командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак розповів, що для ефективного контрнаступу Україні потрібно "кільканадцять батальйонів", а для перемоги в цілому — до 500 сучасних танків. Він розкритикував Захід за повільне постачання озброєння ЗСУ. Про це відомо з матеріалу "Укрінформу".

"Одного батальйону танків не вистачить. Для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16-20 батальйонів сучасних танків. Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян", — сказав кореспонденту професійний танкіст.

Скшипчак розкритикував Захід за недостатньо швидке постачання військової допомоги Україні. На його думку, політичні рішення країнами приймаються "дуже повільно". Польський генерал зазначив, що українські захисники отримують танки тільки зараз, хоча просили їх ще восени. Він переконаний, що для перемоги України у 2023 році Захід має припинити надавати танки "методом крапельниці", тобто всього один батальйон на пів року.

"Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400-500 сучасних танків", — заявив екскомандувач сухопутних військ Польщі.

Військовий зазначив, що мова не тільки про Leopard, але і про інші види сучасних танків — Abrams та Challenger.

Нагадаємо, сьогодні Київ відвідав міністр оборони Норвегії Арільд Грам. Він оголосив про постачання Україні систем ППО NASAMS у співпраці зі США. Раніше країна надавала обладнання для цього озброєння та допомагала у навчанні українських захисників його використовувати.

Раніше, 8 березня, ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про завершення виробництва 15 мобільних систем ППО "Віктор", на які чехи зібрали близько $4 млн. Машини, оснащені кулеметами, відправляться в Україну до кінця місяця.