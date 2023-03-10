"Одного батальона не хватит": польский генерал назвал условие для контрнаступления ВСУ

По словам экскомандующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака, Украине нужно до 20 батальонов современных танков для наступления. Военный заявил, что для поражения России ВСУ нужно около полусотни танков.

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Польский генерал и бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак рассказал, что для эффективного контрнаступления Украине нужно "несколько батальонов", а для победы в целом — до 500 современных танков. Он подверг критике Запад за медленные поставки вооружения ВСУ. Об этом известно из материала "Укринформа".

"Одного батальона танков не хватит. Для эффективного контрнаступления украинцам нужно 16-20 батальонов современных танков. Необходимо иметь сильный бронетанковый кулак в несколько батальонов, которые смогут прорвать оборону, а затем преследовать отступление россиян", — сказал корреспонденту профессиональный танкист.

Скшипчак раскритиковал Запад за недостаточно скорую поставку военной помощи Украине. По его мнению, политические решения странами принимаются "очень медленно". Польский генерал отметил, что украинские защитники получают танки только сейчас, хотя просили их еще осенью. Он убежден, что для победы Украины в 2023 году Запад должен прекратить предоставлять танки "методом капельницы", то есть всего один батальон на полгода.

"Должны быть решительные действия, которые дадут украинской армии качественное преимущество над российской. Страны Европы должны отдать Украине больше своих танков из собственных арсеналов, а затем пополнить их благодаря новому производству бронетехники. Для того чтобы разбить россиян, Украине нужно 400-500 современных танков ", — заявил экскомандующий сухопутными войсками Польши.

Военный отметил, что речь не только о Leopard, но и других видах современных танков — Abrams и Challenger.

Напомним, сегодня Киев посетил министр обороны Норвегии Арильд Грамм. Он объявил о поставках Украине систем ПВО NASAMS в сотрудничестве с США. Ранее страна предоставляла оборудование для вооружения и помогала в обучении украинских защитников его использованию.

Ранее, 8 марта, инициатива "Подарок для Путина" объявила о завершении производства 15 мобильных систем ПВО "Виктор", на которые чехи собрали около $4 млн. Машины, оснащенные пулеметами, отправятся в Украину до конца месяца.