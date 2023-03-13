Чи є вихід із глухого кута: майбутнє розрізненої Лівії

12 січня директор Центрального розвідувального управління Білл Бернс здійснив візит до Бенгазі та Тріполі, попросивши протиборчих лівійських лідерів вислати з Лівії майже тисячу російських військовослужбовців і допомогти організувати загальнонаціональні вибори. Але, незважаючи на те, що Бернс став найвищим американським чиновником, який ступив на лівійську землю за останні роки, навряд чи його побажання виповняться найближчим часом.

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Лівія вже кілька місяців перебуває у безвиході. Частково ситуацію можна пояснити географічним розподілом вуглеводнів, який сприяє командиру повстанців фельдмаршалу Халіфі Хафтару та його так званій Лівійській національній армії. Невдача фельдмаршала у спробі взяти Тріполі у 2019-2020 роках практично не вплинула на його контроль над багатими на нафту сходом і півднем країни. Сьогодні, незважаючи на прохання Бернса, Хафтар відмовляється ділитися своїми стратегічно важливими територіями з лівійськими суперниками. При цьому він користується підтримкою не лише Росії, а й партнерів США — Єгипту та Саудівської Аравії, не кажучи вже про Францію та Грецію. Тим часом, на північному заході країни Туреччина використовує свою військову присутність, щоб утримати при владі прем'єр-міністра Абдель Хаміда Дабаїбу, термін повноважень якого давно минув.

Фокус переклав новий текст Джалель Харчауї, присвячений нинішній ситуації у Лівії.

На такому жорсткому тлі будь-яка спроба нав'язати дипломатичне рішення може порушити спокій, що встановився, і знову вкинути деякі райони країни в затяжний конфлікт. Однак, якщо Вашингтон серйозно ставиться до цілей Бернса, він повинен переконати лідерів обох сторін у тому, що дотримання їхньої нинішньої практики та стратегії дорого їм коштуватиме. Окрім примусових заходів лівійських керівників, це вимагає залучення основних регіональних партнерів Вашингтона, а саме Туреччини, Єгипту й Об'єднаних Арабських Еміратів.

Вчимося розділяти ворога

Після воєнної поразки на околиці лівійської столиці майже три роки тому Хафтар виявився несподівано стійким у боротьбі з фінансовими труднощами та залученні нових союзників. У 2021 році, через кілька місяців після закінчення громадянської війни в Тріполі, під час процесу, підтриманого ООН, Дабаїба був призначений тимчасовим прем'єр-міністром до проведення загальних виборів у грудні того ж року. Табір Хафтара допоміг Дабаїбі здобути посаду тимчасового прем'єр-міністра, а потім відмовився надати йому визнання надалі або хоча б дозвіл на відвідання Бенгазі. Унаслідок плани ООН щодо проведення виборів провалилися, що дало Дабаїбі можливість утриматися на заході країни. Обидві сторони продовжили нарощувати свої військові сили, одночасно співпрацюючи економічно через діалог, що спонсорується Еміратами, між племінником прем'єр-міністра Дабаїби, Ібрагімом, і Саддамом Хафтаром, найпоступливішим із шести синів ветерана-полководця.

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З моменту вступу на посаду прем'єр-міністра Дабаїба неодноразово заявляв про готовність використати свій вплив на міністерства й економічні інститути, щоб привернути до себе інші політичні фракції — але, незважаючи на це, його найзатятіші противники хочуть, щоб він залишив Тріполі. У лютому 2022 року Палата представників, яка більш-менш солідаризується з Лівійською національною армією, розташована на сході країни, призначила іншого прем'єр-міністра — Фатхі Башага. Видатний лідер антихафтарівського руху під час війни 2019-2020 років, Башага, як і Дабаїба, родом із західного міста Місурата. Після закінчення бойових дій Башага й інші високопоставлені представники північного заходу передумали, об'єднавшись із фельдмаршалом і відкинувши владу нового керівника у Тріполі.

Минулого року озброєні угруповання у місті кілька разів намагалися допомогти Башазі виступити проти Дабаїби. Одним із ключових союзників Башаги у цьому контексті була бригада Навасі, яка на той час контролювала основні райони вздовж набережної, враховуючи торговий порт. 27 серпня Навассі й інші ополченці вступили у зіткнення зі своїми колегами, які виступають за Дабаїбу. Тоді Анкара відіграла вирішальну роль у збереженні влади чинного прем'єр-міністра. За словами трьох джерел із Тріполі, Туреччина не лише забезпечила координацію, консультації та спостереження, а й задіяла свої безпілотники TB2, щоб допомогти ополченцям Дабаїби. Тепер Навассі та інші прихильники Башаги більше не мають доступу навіть до центру Тріполі.

"Фатхі Башага — наш найдорожчий друг, — пізніше пояснив пресі головний дипломат Анкари. — Але ми повідомили йому, що, на нашу думку, нинішня адміністрація Дабаїби є законною… поки не прийде нова".

Так звана Лівійська національна армія Халіфи Хафтара

Туреччині потрібна Кіренаїка

Незважаючи на всю свою вперту підтримку Дабаїби, Анкара має багато економічних і геополітичних устремлінь у Лівії, які потребують впливу в східній провінції Кіренаїка. Для їх реалізації Туреччина вважає за краще обходжувати вже наявних там лідерів, а не вдаватися до збройного насильства. Так було не завжди. У червні 2020 року сили, які підтримує Туреччина, спробували захопити прибережне місто Сірт, яке відокремлює Триполітанію від п'яти цінних нафтових терміналів у Кіренаїці. На той момент Хафтар відбив напад за підтримки російських військ.

Тепер у тому ж муніципалітеті, який контролює Лівійська національна армія, базується прем'єр-міністр Башага, який підтримує Хафтара, і частина його кабінету. Я зустрівся з Башагою під час візиту в Лівію на початку цієї зими. Сидячи у своєму новому кабінеті поруч із грандіозним конференц-залом Уагадугу в Сирті, він виглядав спокійним, ніби був упевнений, що термін перебування Дабаїби при владі не перевищить його власний.

"Мій уряд народився внаслідок лівійського процесу в парламенті, але деякі іноземні держави не погоджуються з тим, щоб ми керували зі столиці", — сказав він, побічно натякаючи на Туреччину.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган чекає на загальні вибори в середині травня. У зв'язку з високою конкуренцією уряду Ердогана складно брати участь у затяжних воєнних діях у Лівії в цьому році. Він хотів би представити свою експедицію з іншого боку Середземного моря виключно як джерело економічних вигод — але цей результат поки що не очевидний. Звісно, з 2020 року Туреччина виграла кілька контрактів на будівництво електростанцій та інших об'єктів, переважно в районі Тріполі. Але вона має намір піти далі й укласти багатомільярдні контракти в усіх трьох провінціях. У лівійських водах державна нафтова компанія Туреччини вимагає дозволу на розвідку підводних запасів газу біля східного міста Дерна, але поки що безуспішно. Поки Туреччина не отримає доступ до східної ділянки лівійського узбережжя, вона не зможе використати південні частини морської виключної економічної зони, яку вона намагалася нав'язати Греції. Інші турецькі енергетичні компанії на суші прагнуть отримати частку у великих нафтових об'єктах, зокрема в південній частині Кіренаїки. Ще один бажаний ринок — відновлення Бенгазі, за яке вже взялися всерйоз. Для досягнення цієї мети Анкарі необхідно поліпшити відносини з родиною Хафтара та її союзниками.

Декілька ознак вказують на відсутність у Туреччини бажання знову розв'язувати бої. Село Буерат аль-Хсун на захід від Сирту зараз демілітаризоване, і жодна із сил, що підтримуються Туреччиною, вже давно не проводила військових навчань поблизу демаркаційної лінії.

Це одна з причин, чому Башага здавався менш злим на Туреччину, ніж його грецькі чи єгипетські колеги, відмахнувшись від меморандуму про взаєморозуміння у морській сфері, який Анкара підписала з урядом Дабаїби у жовтні. Ще до того, як лівійський апеляційний суд призупинив реалізацію меморандуму на початку цього року, основні противники Дабаїби розуміли, що з практичних причин Анкара не зробить жодного кроку вперед без їхньої згоди.

Найзапеклішим із цих противників Дабаїби, мабуть, є підтримуваний Єгиптом спікер Палати представників Акіла Салех. Запропонований ним конституційний варіант проведення загальних виборів до кінця року ігнорує рекомендації ООН і так може завести країну в глухий кут. Коли його запитали про втручання Туреччини, проникливий колишній суддя не проявив жодної ворожості до Анкари, віддавши перевагу замість цього уколоти свого лівійського заклятого ворога, відходу якого з посади президента він вимагає як попередню умову для голосування.

"Після зустрічі з президентом Ердоганом в Анкарі [2 серпня] я дійшов висновку, що його найближче оточення просто не доносить до нього, наскільки мізерна територія, контрольована Дабаїбою, — сказав мені Салех у своєму комплексі за 30 миль на захід від Дерни. — Якщо Туреччина справді зацікавлена у веденні бізнесу в нашому регіоні, то саме ми, східна влада, а не Тріполі, маємо бути її гарантами".

У зв'язку з високою конкуренцією уряду Ердогана складно брати участь у затяжних воєнних діях у Лівії в цьому році

Сполучені Штати співпрацюють з обома сторонами у Лівії

Кіренаїка — не єдина провінція, де вплив уряду Тріполі ослаб. Більшість південного заходу країни, що має назву Феззан, також знаходиться поза зоною його впливу. З цієї причини Вашингтон, який тісно співпрацював із Дабаїбою у процесі створення нового американського посольства в Тріполі та передаванні підозрюваного в теракті в Локербі, проте співпрацює з його суперниками заради боротьби з екстремістськими угрупованнями в лівійській Сахарі.

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"Наша спільна робота з американцями сприяла ослабленню Ісламської держави в Лівії, — сказав Салем аль-Зедма, заступник прем'єр-міністра Башагі, який відповідає за Феззан, в інтерв'ю, даному пізно ввечері в Сирті. — Ми, безумовно, є партнерами Сполучених Штатів у боротьбі з тероризмом". Зедма родом із села на схід від Сирта, він належить до авладу Сулеймана, важливого арабського племені Феззана. Його молодший брат Хасан очолює величезну 128-ту мегабригаду, яка в 2016 році увійшла до складу Лівійської національної армії. Оскільки Аль-Каїда й Ісламська держава процвітають у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо, Вашингтон і надалі потребуватиме співпраці в галузі безпеки із силами Хасана та подібними до них, унаслідок чого на них все менше впливу.

Те саме стосується і підрозділу спеціальних сил, який неофіційно очолює Саддам Хафтар, під назвою "Бригада Тарека бен Зіяда", з яким Сполучені Штати координують дії боротьби з тероризмом. Протягом усього мого нещодавнього візиту до Кіренаїки, починаючи з посадкової смуги аеропорту Беніна та закінчуючи різними ключовими місцями в Бенгазі та за його межами, люди цієї бригади у червоній формі повсюдно нагадували про підвищене значення Саддама. Політика Саддама дещо відрізнялася від політики більшої структури влади, створеної його батьком багато років, але досі завжди залишалася в її межах. Сміливі амбіції 36-річного полковника допомагають пояснити постійні спроби Дабаїби та Анкари приручити його.

Розрізнені державні борги

Якщо карта географічного контролю у Лівії значною мірою статична, цього не можна сказати про інституційну й економічну сфери. Все частіше обидві сторони лівійського розколу мають можливість фінансувати себе через різні канали, використовуючи державну фінансову систему. Це позбавляє нинішніх правителів стимулу робити кроки до возз'єднання або брати ризик змін, який може виникнути внаслідок реальних виборів.

Одна безперечна перевага, яку уряд Тріполі все ще має перед Хафтаром і його союзниками, — це політична близькість до Центрального банку Лівії, що контролює доступ до державної скарбниці й офіційної іноземної валюти. Під час мого візиту до Сирту я побачив, що в деяких частинах міста, покритих шрамами, ведуться початкові роботи. Це спонукало мене запитати Башагу, як йому вдалося зібрати кошти без офіційного схвалення Садіка аль-Кабіра, всесильного керівного Центрального банку. Башага повідомив, що його адміністрація почала брати кредити в комерційних банків Кіренаїки, отримавши перший внесок у розмірі 1,5 млрд динарів (300 млн доларів) у четвертому кварталі 2022 року. "На балансах цих банків зберігається багато грошей", — додав він. У першому кварталі 2023 року уряд Башага позичив ще 2,8 млрд динарів (560 млн доларів), частина з яких пішла до Комітету з відновлення Бенгазі.

Хоча Тріполі формально контролює усю банківську систему Лівії, практично вона вже майже десять років розділена між сходом і заходом. У 2014-2020 роках давній розкол дозволив східній владі позичити 71,4 млрд динарів (що на той час було еквівалентно 53 млрд доларів) без погодження з Тріполі. Доки державні фінанси залишаються роздвоєними, розкол країни й надалі посилюватиметься.

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Що ще гірше, в листопаді минулого року було звільнено Алі аль-Хібрі, ветеран-функціонер та економіст, який керував східним відділенням Центрального банку протягом восьми років. Хібрі симпатизував Хафтару й часто був готовий діяти всупереч Кабіру. Незважаючи на цей послужний список, Палата представників Салеха, прагнучи ще більшої регіональної автономії та прискореної мобілізації коштів на відновлення, замінила Хібрі на східнолівійського банкіра, близького до Саддама Хафтара. Цей маневр дав зворотний ефект: два члени правління на знак протесту подали у відставку, тим самим ще більше зміцнивши губернатора в Тріполі. Проте східне відділення Центрального банку може потенційно залучити кілька мільярдів для Лівійської національної армії шляхом продажу нових облігацій комерційним банкам Кіренаїки. За словами двох східнолівійських бізнесменів, знайомих із ситуацією зсередини, ці позикові кошти доповнять державні фінанси, які Центральний банк у Тріполі спрямував збройній коаліції Хафтара.

Зважаючи на величезні повноваження голови Центрального банку Кабіра з 2011 року, Салех каже, що має намір замінити його, "але міжнародне співтовариство продовжує блокувати будь-які зміни". Тут він натякає на США, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати й інші країни.

"Коли сім'ї голодують через затримки з виплатою зарплати та через шалену інфляцію, ви говоритимете з ними про демократію? Чи, можливо, ви почнете працювати над заміною голів усіх суверенних інститутів?".

Відсутність рівноваги

У своїх нещодавніх виступах координатор Білого дому Близького Сходу та Північної Африки Бретт Макгурк високо оцінив "зміцнення відносин між Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами". У Лівії це зближення може бути кращим за попередні розбирання, але воно не сприяє проголошеним цілям Вашингтона. Й Анкара, й Абу-Дабі потурають Москві. І та, й інша сприяють укладенню угод між лівійськими вождями — і цим допомагають останнім зміцнитися при владі.

Об'єднані Арабські Емірати, які раніше найбільш агресивно підтримували Лівійську національну армію, проявляють великий інтерес до Дабаїби. Вони розглядають його опортуністичний стиль управління як можливість посилити вплив у Тріполі, не відмовляючись від Хафтара. У липні еміратське посередництво між Саддамом Хафтаром та Ібрагімом Дабаїбою призвело до призначення нового голови Національної нафтової корпорації, чиї фінансові рішення вже ретельно вивчаються кількома лівійськими спостерігачами. Через той же канал Дабаїба-Хафтар еміратці сподіваються досягти нових економічних угод і домовленостей щодо безпеки. Щоб попередити критику, Дабаїба якось пообіцяв триматися подалі від "сумнівних закулісних угод", але його запевнення нікого не переконали. Заохочуючи таємні переговори між нинішніми лівійськими лідерами, Емірати та Туреччина не забезпечують політичного примирення чи стабілізації врегулювання. Вони лише підточують те, що залишилося від офіційних державних інститутів Лівії, зводячи нанівець зусилля ООН щодо сприяння проведенню легітимних виборів.

Загалом майже кожен представник нинішнього керівного класу Лівії спирається на іноземну підтримку та чинить опір будь-яким фундаментальним змінам. Кожен із них зайнятий тим, щоб обернути нинішній глухий кут на свою користь, сподіваючись, що зміни виявляться не такими радикальними, щоб зменшити їхні наявні привілеї. Тим часом на заході країни невирішена ворожнеча між ополченцями Тріполі все ще може спалахнути такою силою, що турецькі ударні безпілотники не зможуть її придушити.

Ні Туреччина, ні Єгипет, ні Об'єднані Арабські Емірати не допустять суттєвого відхилення від нинішнього статус-кво — вони просто не мають такого варіанту. Якщо конструктивні зміни в Лівії справді є пріоритетом для Вашингтона, він має бути готовим витратити політичний капітал, щоб вивести своїх друзів у регіоні зі звичного стану інертності.

Про автора

Джалель Харчауї — асоційований науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних армій у Лондоні. Його робота присвячена питанням безпеки та політичної економії Північної Африки, з акцентом на Лівію.