На Одещині депутат і 80 військовослужбовців відмовилися їхати на фронт: подробиці

За даними військової прокуратури, службовці тероборони не захотіли вирушити до зони бойових дій навіть у присутності представників правоохоронних органів. 13 із них за рішенням суду відправили до слідчого ізолятора.

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Правоохоронці підтвердили інформацію про те, що депутат з Одеської області та ще 80 службовців територіальної оборони відмовилися виконати наказ вирушити на фронт. Про це у понеділок, 13 березня, повідомляє видання УНІАН із посиланням на заступника керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Андрія Коцюбу.

За словами Коцюби, у лютому 2023 року підрозділ тероборони, в якому служив депутат, отримав наказ про передислокацію до прифронтової зони, проте 80 військовослужбовців відмовилися його виконувати. Причому бійці зробили це тричі, востаннє вони підтвердили відмову у присутності правоохоронних органів.

У прокуратурі також підтвердили, що Київський районний суд Одеси відправив до СІЗО 13 військових, зокрема депутата, який виконував обов'язки командира стрілецького відділення. За версією слідства, серед відмовників була певна кількість бійців, підпорядкованих йому.

За непокору військовослужбовців судитимуть за ч.4 ст.402 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від 5 до 10 років.

У прокуратурі не називають ім'я політика, проте, за даними низки ЗМІ, йдеться про депутата Роздільнянської міської ради Одеської області від забороненої партії ОПЗЖ Володимира Нестерова.

Депутат ОПЗЖ із Одеської області потрапив під суд за невиконання наказу

Нагадаємо, 12 березня одеське видання "Думська" писало, що групу військових одного із підрозділів тероборони Одеської області притягують до кримінальної відповідальності за відмову виконувати накази в умовах воєнного стану. Серед відмовників виявився депутат Роздільнянської міськради від забороненої ОПЗЖ, голова бюджетної комісії зборів Володимир Нестеров.

21 лютого 2023 року підрозділ, в якому служив депутат, отримав наказ попрямувати на своєму транспорті в зону бойових дій на Донбас, проте військовослужбовці відмовилися його виконувати. Після цього відмовниками зацікавилися представники військової контррозвідки та Державного бюро розслідування (ДБР).

25 лютого Київський районний суд Одеси ухвалив рішення утримувати військовослужбовців під вартою, при цьому для Нестерова суд встановив заставу у розмірі 214 720 грн.

Також нагадаємо, 13 березня Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру, оскільки вона відмовилася виконати наказ поїхати у службове відрядження до зони бойових дій.

Раніше, 10 березня, керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що через поразки та низький моральний дух ЗС РФ відмовляються воювати під Вугледаром.