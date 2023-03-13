В Одесской области депутат и 80 военнослужащих отказались ехать на фронт: подробности

По данным военной прокуратуры, служащие теробороны не захотели отправиться в зону боевых действий даже в присутствии представителей правоохранительных органов. 13 из них по решению суда отправили в следственный изолятор.

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Правоохранители подтвердили информацию о том, что депутат из Одесской области и еще 80 служащих территориальной обороны отказались выполнить приказ отправиться на фронт. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает издание УНИАН со ссылкой на заместителя руководителя Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Андрей Коцюбу.

По словам Коцюбы, в феврале 2023 года подразделение теробороны, в котором служил депутат, получило приказ о передислокации в прифронтовую зону, однако 80 военнослужащих отказались его выполнять. Причем бойцы сделали это трижды, в последний раз они подтвердили отказ в присутствии правоохранительных органов.

В прокуратуре также подтвердили, что Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО 13 военных, в том числе и депутата, который исполнял обязанности командира стрелкового отделения. По версии следствия, среди отказников было определенное количество бойцов, подчиненных ему.

За неповиновение военнослужащих будут судить по ч.4 ст.402 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

В прокуратуре не называют имя политика, однако по данным ряда СМИ, речь идет о депутате Раздельнянского городского совета Одесской области от запрещенной партии ОПЗЖ Владимире Нестерове.

Депутат ОПЗЖ из Одесской области попал под суд за невыполнение приказа

Напомним, 12 марта одесское издание "Думская" писало, что группу военных одного из подразделений теробороны Одесской области привлекают к уголовной ответственности за отказ выполнять приказы в условиях военного положения. В числе отказников оказался депутат Раздельнянского горсовета от запрещенной ОПЗЖ, глава бюджетной комиссии собрания Владимир Нестеров.

21 февраля 2023 подразделение, в котором служил депутат, получило приказ направится на своем транспорте в зону боевых действий на Донбасс, однако военнослужащие отказались его выполнять. После этого отказниками заинтересовались представители военной контрразведки и Государственного бюро расследования (ГБР).

25 февраля Киевский районный суд Одессы постановил содержать военнослужащих под стражей, при этом для Нестерова суд установлен залог в размере 214 720 грн.

Также напомним, 13 марта Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысячи гривен военную медсестру поскольку она отказалась выполнить приказ поехать в служебную командировку в зону боевых действий.

Ранее, 10 марта, руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что из-за поражений и низкого морального духа ВС РФ отказываются воевать под Угледаром.