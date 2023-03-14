ЄС придбає для Молдови радар через загрозу російських ракет, — Еuobserver

У межах пакету допомоги для Кишинева також мають намір закупити військові автомобілі, інженерну техніку, а також програмне забезпечення для захисту від хакерів. Погодити виділення коштів можуть уже наприкінці місяця.

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Європейський Союз планує придбати для Молдови радар через ракети Російської Федерації, що літають над країною. Про це повідомляє портал Еuobserver.

Найближчим часом ЄС збирається оголосити про новий пакет допомоги, але цього разу не для України, а Молдови. У його межах буде виділено 40 мільйонів євро на армію, і вперше буде придбано радар далекого виявлення для країни.

Цей апарат, на який і витратить більшу частину коштів, допоможе Молдові контролювати власний повітряний простір, оскільки періодично через війну РФ проти України над її територією пролітають ракети ЗС РФ.

Гроші, що залишилися, призначені для того, щоб закупити для Збройних сил Молдови військові автомобілі, інженерну техніку, комунікативне обладнання та програмне забезпечення, яке значно убезпечить систему від хакерських атак.

Європейський Союз планує виділяти фінанси з Європейського фонду миру, які переорієнтували після початку війни РФ проти України, а саме рішення узгодять наприкінці березня чи на початку квітня.

Російські ракети в повітряному просторі Молдови: що відомо

Станом на сьогодні було зафіксовано чотири такі випадки з 24 лютого 2022 року, як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ Молдови. Останній раз був 16 лютого, під час чергового масованого обстрілу російськими окупантами території України. У районі сектора прикордонної поліції Ларга знайшли рештки ракети. Співробітники правоохоронних органів одразу оточили ділянку, а на місце викликали відповідні служби.

Нагадаємо, 1 березня Молдова відповіла на звинувачення МЗС РФ про "провокації" ЗСУ. В уряді Молдови заявили, що відстежують ситуацію в регіоні та не можуть підтвердити твердження російської сторони.