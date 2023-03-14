ЕС закупит для Молдовы радар из-за угрозы российских ракет, — Еuobserver

В рамках пакета помощи для Кишинева также собираются закупить военные автомобили, инженерную технику, а также программное обеспечение для защиты от хакеров. Согласовать выделение средств могут уже в конце месяца.

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Европейский Союз планирует приобрести для Молдовы радар из-за летающих над страной ракет Российской Федерации. Об этом сообщает портал Еuobserver.

В ближайшее время ЕС собирается объявить о новом пакете помощи, но в этот раз не для Украины, а для Молдовы. В его рамках выделят 40 миллионов евро на армию и впервые будет приобретен радар дальнего обнаружения для страны.

Данный аппарат, на который и потратят большую часть средств, поможет Молдове контролировать собственное воздушное пространство, так как периодически из-за войны РФ против Украины над ее территорией пролетают ракеты ВС РФ.

Оставшиеся деньги предназначены для того, чтобы закупить для Вооруженных сил Молдовы военные автомобили, инженерную технику, коммуникативное оборудование и программное обеспечение, которое значительно обезопасит систему от хакерских атак.

Европейский Союз планирует выделять финансы из Европейского фонда мира, которые переориентировали после начала войны РФ против Украины, а само решение согласуют в конце марта или в начале апреля.

Российские ракеты в воздушном пространстве Молдовы: что известно

По состоянию на сегодня было зафиксировано четыре таких случая с 24 февраля 2022 года, как сообщают в Министерстве внутренних дел Молдовы. Крайний случай пришелся на 16 февраля, во время очередного массированного обстрела российскими оккупантами территории Украины. В районе сектора пограничной полиции Ларга нашли остатки ракеты. Сотрудники правоохранительных органов сразу оцепили участок, а на место вызвали соответствующие службы.

Напомним, 1 марта Молдова ответила на обвинения МИД РФ о "провокациях" ВСУ. В правительстве Молдовы заявили, что отслеживают ситуацию в регионе и не могут подтвердить утверждения российской стороны.