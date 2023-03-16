Чи здатні вражати в тилу: Україна отримає від Швеції 8 САУ Archer, — Міноборони

Голова шведського оборонного відомства зауважив, що ця допомога значно розширить можливості української армії і перші постачання очікуються за кілька місяців.

Related video

Швеція має намір передати Україні найближчим часом ще 8 самохідних артилерійських установок Archer. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Джонсон, повідомляє Dagens industri.

Рішення про передачу цього озброєння Україні було ухвалено Стокгольмом у четвер, 16 березня, і уряд одразу направив запит у межах додаткового проєкту бюджету до парламенту.

За словами голови Міністерства оборони Швеції Пола Джонсона, це розширить можливості української армії та дозволить українцям перемагати російські артилерійські системи.

"Можна сказати, що система Archer — це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи супротивника робить Archer унікальним", — сказано в повідомленні.

Перші самохідні артилерійські установки від Швеції Україна отримає вже за кілька місяців, а поки що техніку обладнатимуть спеціальними комп'ютерними засобами вогневого управління, а бійці ЗСУ у цей час проходитимуть навчання. Крім того, поряд з українським кордоном мають намір створити логістичний хаб для технічного обслуговування та ремонту.

На полі бою можна буде використовувати одночасно лише шість із восьми переданих Archer, тому що дві потрібно завжди тримати на резерві на випадок, якщо знадобляться запасні частини, як зазначає джерело.

Нагадаємо, 15 березня глава Пентагону Ллойд Остін підбив підсумки "Рамштайн-10". Україна отримає найближчим часом танки зі Швеції, нові NASAMS із США та Норвегії та багато чого іншого. ЗСУ також допоможуть Нідерланди та Словенія.

8 березня на сайті шведського уряду з'явилася заява, що Стокгольм надасть на гуманітарні потреби жінкам України та Молдови понад 10 мільйонів євро. Ініціатива передбачає просування можливостей та прав громадян найближчим часом та у довгостроковій перспективі.