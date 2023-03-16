Способны поражать в тылу: Украина получит от Швеции 8 САУ Archer, — Минобороны

Глава шведского оборонного ведомства подметил, что эта помощь значительно расширит возможности украинской армии и первые поставки ожидаются через несколько месяцев.

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Швеция собирается передать Украине в ближайшее время еще 8 самоходных артиллерийских установок Archer. Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон, передает Dagens industri.

Решение о передаче данного вооружения Украине было принято Стокгольмом в четверг, 16 марта, и правительство сразу направило запрос в рамках дополнительного проекта бюджета в парламент.

По словам главы Министерства обороны Швеции Пола Йонсона, это расширит возможности украинской армии и позволит украинцам побеждать российские артиллерийские системы".

"Можно сказать, что система Archer — это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", — сказано в сообщении.

Первые самоходные артиллерийские установки от Швеции Украина получит уже через несколько месяцев, а пока что технику будут оборудовать специальными компьютерными средствами огневого управления, а бойцы ВСУ в это время будут проходить обучение. Кроме того, рядом с украинской границей собираются создать логистический хаб для технического обслуживания и ремонта.

На поле боя можно будет использовать одновременно только шесть из восьми переданных Archer, так как две нужно всегда держать на резерве на случай, если пригодятся запасные части, как отмечает источник.

Напомним, 15 марта глава Пентагона Ллойд Остин подвел итоги "Рамштайн-10". Украина получит в ближайшее время танки из Швеции, новые NASAMS из США и Норвегии и много чего другого. ВСУ также помогут Нидерланды и Словения.

8 марта на сайте шведского правительства появилось заявление, что Стокгольм предоставит на гуманитарные нужды женщинам Украины и Молдовы более 10 миллионов евро. Инициатива предусматривает продвижение возможностей и прав граждан в ближайшее время и в долгосрочной перспективе.