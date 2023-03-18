Пік боїв за Бахмут пройдено. Окупанти йдуть в атаку, але меншими силами, — боєць ЗСУ

За словами солдата 5-ї окремої штурмової бригади Юрія Сиротюка, українська армія потроху просувається вперед, звільняючи українську землю метр за метром.

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Минулого тижня був пік боїв за місто Бахмут Донецької області, зараз інтенсивність атак росіян зменшилась. Про це у суботу, 18 березня, розповів солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Сиротюк із позивним "Мамай" в ефірі національного телемарафону.

"Мені здається минулого тижня був пік їх атак, був просто армагеддон. Були цілодобові стрілецькі бої, посилили застосування авіації. Ми збили цей наступальний запал супротивника, була невелика стабілізація. Вчора супротивник знову пішов в атаку. За моїми відчуттями, трохи менше, ніж минулого тижня. Мені здається, що ми пік пройшли. Росія виснажується на цьому напрямку. Без свіжих сил, без поповнення, мені здається, що їм тут не вдасться досягти жодних успіхів", — розповів Сиротюк.

За словами українського захисника, у Бахмуті Силам оборони вдається потроху просуватися вперед — після кожної ворожої атаки слідує контратака української армії, завдяки чому вдається звільняти українську землю метр за метром.

"Мамай" також розповів про те, що під Бахмутом найманці ПВК "Вагнер" зазнають величезних втрат, тому їх посилили регулярними частинами Збройних сил Росії. Зараз перевага "вагнерівців" у живій силі становить приблизно 5 до 1.

"Це досі вагнерівці. Є інформація, що їх посилюють регулярні російські військові частини. Історія "вагнерівців" закінчиться безславно у Бахмуті кинувши на український райцентр, як каже Пригожин "найкращу приватну армію", вони й райцентр не захопили і втратили свою армію", — резюмував Сиротюк.

Бої за Бахмут — останні новини

Британська газета The Guardian 17 березня писала з посиланням на анонімного чиновника НАТО, що Росія щодня втрачає від 1200 до 1500 солдатів під час поточного наступу, переважно в Бахмуті. Співвідношення вбитих і поранених становить один до трьох.

Співвідношення вбитих і поранених росіян у боях за Бахмут становить один до трьох

Також нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що в районі Бахмута поблизу Часового Яру, незважаючи на поранення в голову, командир групи спеціального призначення Петро "Харків" продовжив бій і вийшов із нього переможцем. Боєць кинув у ворожий бліндаж дві гранати та відкрив вогонь зі стрілецької зброї.

Також 17 березня українські прикордонники відбили атаку росіян у Бахмуті та знищили 8 найманців ПВК "Вагнер".