Пик боев за Бахмут пройден. Оккупанты идут в атаку, но меньшими силами, — боец ВСУ

По словам солдата 5-й отдельной штурмовой бригады Юрия Сиротюка, украинская армия понемногу продвигается вперед, освобождая украинскую землю метр за метром.

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На прошлой неделе был пик боев за город Бахмут Донецкой области, сейчас интенсивность атак россиян уменьшилась. Об этом в субботу, 18 марта, рассказал солдат-гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк с позывным "Мамай" в эфире национального телемарафона.

"Мне кажется на прошлой неделе был пик их атак, был просто армагеддон. Были круглосуточные стрелецкие бои, усилили применение авиации. Мы сбили этот наступательный запал противника, была небольшая стабилизация. Вчера противник вновь пошел в атаку. По моим ощущениям, немного меньше, чем на прошлой неделе. Мне кажется, что мы пик прошли. Россия истощается на этом направлении. Без свежих сил, без пополнения, мне кажется, что им тут не удастся достичь никаких успехов", — рассказал Сиротюк.

По словам украинского защитника, в Бахмуте Силам обороны удается понемногу продвигаться вперед — после каждой вражеской атаки следует контратака украинской армии, благодаря чему удается освобождать украинскую землю метр за метром.

"Мамай" также рассказал о том, что под Бахмутом наемники ЧВК "Вагнер" несут огромные потери, поэтому их усилили регулярными частями Вооруженных сил России. Сейчас преимущество "вагнеровцев" в живой силе составляет примерно 5 к 1.

"Это до сих пор вагнеровцы. Есть информация, что их усиливают регулярные российские военные части. История "вагнеровцев" закончится бесславно в Бахмуте кинув на украинский райцентр, как говорит Пригожин "лучшую частную армию", они и райцентр не захватили, и потеряли свою армию", — резюмировал Сиротюк.

Бои за Бахмут — последние новости

Британская газета The Guardian 17 марта писала со ссылкой на анонимного чиновника НАТО, что ежедневно Россия теряет от 1200 до 1500 солдат во время текущего наступления, в основном в Бахмуте. Соотношение убитых и раненых составляет один к трем.

Соотношение убитых и раненых россиян в боях за Бахмут составляет один к трем

Также напомним, 17 марта сообщалось, что в районе Бахмута близ Часового Яра, несмотря на ранение в голову, командир группы специального назначения Петр "Харьков" продолжил бой и вышел из него победителем. Боец бросил во вражеский блиндаж две гранаты и открыл огонь из стрелкового оружия.

Также 17 марта украинские пограничники отбили атаку россиян в Бахмуте и уничтожили 8 наемников ЧВК "Вагнер".