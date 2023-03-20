"Боже, бережи пахана": реакція Біднякова та мережі на візит Путіна до зруйнованого Маріуполя

Український ведучий не почав мовчати про ситуацію навколо візиту президента РФ у захоплене російськими військами місто, а користувачі вбачали у візитері двійника та обурені цинізмом "дякувальників".

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Шоумен і телеведучий Андрій Бідняков, який народився та виріс у Маріуполі, гнівно відреагував на новину про візит президента РФ Володимира Путіна 19 березня у тимчасово окуповане місто. Про це він написав у своєму Instagram.

Зокрема телеведучий прокоментував відеоролик, на якому Путін спілкується з нібито вдячними йому мешканцями міста.

"Подобається?" — питає він про місто, яке зруйнувало. "Сучасно", — каже він, вказавши на будинки, які були збудовані на місці інших, розбитих російською армією в попіл. Тільки вдумайтеся, наскільки все лицемірно і дико. Коли я бачу всі ці "тв-листівки" зі свого міста для їхнього глядача (для їхньої маси), мене розбирає агресивність. А ці "вдячні" люди цю агресію посилили в сто разів", — ділиться з підписниками Бідняков.

На припущення багатьох користувачів мережі, про те, що люди, які дякують Путіну за ремонт зруйнованого міста, можуть бути акторами, Бідняков відреагував так:

"Багато хто пишуть, що люди ці "ряджені". Я навіть не думаю, що це ряджені. У нас у місті, на жаль, були прихильники "російського світу". І почувши, що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість — саме до тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто".

Телеведучий був обурений показовою організацією "теплого" прийому Володимира Путіна в окупованому місті.

"Нашому народу завжди прищеплювали цю любов до господаря, до царя, до пахана. Він завжди правий, без нього нас немає. Боже бережи пахана. Ось і зараз. Ця людина зруйнувала ваше мирне життя. Убила людей. Скалічила долю. Але ви,як зазвичай, виходьте білити бордюри, кричати УРА і махати зі сльозами на очах прапорцями. Ви просто не можете інакше", — гнівно звернувся до тих, хто підтримує політику президента РФ у Маріуполі.

Багато користувачів розділили думку Біднякова про те, що відео зроблено на показ і шоковані цинізмом побаченого. Багато хто почув у записі відео голос жінки на задньому фоні: "Це все неправда, це все напоказ".

Реакція користувачів у мережі Фото: instagram/biedniakov

"А на тлі український автомобільний номер АН", — пише в коментарях український ведучий Слава Дьомін.

"Це точно двійник", "цинізм зашкалює", "Дякую, ці люди позбавили мене життя, роботи та зробили інвалідом", — пишуть обурені коментарі підписники Біднякова.

Нагадаємо, у грудні 2022 року популярний український ведучий і комік Олексій Дурнєв, який також є уродженцем Маріуполя, зізнавався в інтерв'ю, що особливо тяжко переживав і продовжує переживати новини з окупованого нині Маріуполя, звідки він родом.

Дурнєв згадував, що пологовий будинок, в якому він був народжений, і будинок, в якому пройшло його дитинство, повністю знищені.

"Тобто його просто не існує більше… Коли ми отримаємо чистий аркуш, але не просто чистий, а аркуш із цією дуже потужною історією, історією незламності, з цим духом, з цим брендом, на ньому буде, я думаю, найновіше, саме сучасне місто у світі... Вірю, що після перемоги, це шанс для Маріуполя переродитися на щось інше. Переродитися на дійсно курортне місто, місто інновацій, місто молоді, де будуть відбудовані нові мікрорайони, коворкінги, IT-центри", – повідомив Дурнєв. .

Нагадаємо, 19 березня президент РФ Володимир Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. РосЗМІ опублікували відеоролик, на якому він розпитував у місцевих жителів, чи подобаються їм нові квартири.

Пізніше стало відомо, що користувачі мережі змогли впізнати двох місцевих жителів, які зустрічали президента РФ вночі в Маріуполі.