"Боже, храни пахана": реакция Беднякова и сети на визит Путина в разрушенный Мариуполь

Украинский ведущий не стал молчать о ситуации вокруг визита президента РФ в захваченный российскими войсками город, а пользователи углядели в визитёре двойника и возмущены цинизмом "благодарителей".

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Шоумен и телеведущий Андрей Бедняков, который родился и вырос в Мариуполе, гневно отреагировал на новость о визите президента РФ Владимира Путина 19 марта во временно оккупированный город. Об этом он написал в своем в Instagram.

В частности телеведущий прокомментировал видеоролик, на котором Путин общается с якобы благодарными ему жителями города.

""Нравится?" — спрашивает он о городе, который разрушил. "Современно", — говорит он, указывая на дома, которые были построены на месте других, разбитых российской армией в пепел. Только вдумайтесь, насколько все лицемерно и дико. Каждый раз, когда я вижу все эти "тв-открытки" из своего города для их зрителя (для их массы), меня разбирает злость. А эти "благодарные" люди эту злость усилили в стократ", — делится с подписчиками Бедняков.

На предположения многих пользователей сети, о том, что люди благодарящие Путина за ремонт разрушенного города, могут быть актерами, Бедняков отреагировал так:

"Многие пишут, что люди эти "ряженые". Я даже не думаю, что это ряженые. У нас в городе, к сожалению, были приверженцы "русского мира". И слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним громаднейшая злость — именно к этим ждущим и зовущим. Именно из-за них мы не можем приехать к себе на малую родину. Именно из-за них погибли десятки тысяч людей. Именно из-за них разрушен наш город".

Телеведущий был очень возмущен показательной организацией "теплого" приема Владимира Путина в оккупированном городе.

"Нашему народу всегда прививали эту любовь к хозяину, к царю, к пахану. Он всегда прав, без него нас нет. Боже храни пахана. Вот и сейчас. Этот человек разрушил вашу мирную жизнь. Убил людей. Искалечил судьбу. Но вы, как и прежде, выходите белить бордюры, кричать УРА и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе", — гневно обратился ведущий к тем, кто поддерживает политику президента РФ в Мариуполе.

Многие пользователи разделили мнение Беднякова о том, что видео сделано на показ и шокированы цинизмом увиденного. Многие услышали в записи ролика голос женщины на заднем фоне: "Это все неправда, это все напоказ".

Реакция пользователей в сети Фото: instagram/biedniakov

"А на фоне украинский автомобильный номер АН", — пишет в комментариях украинский ведущий Слава Демин.

"Это точно двойник", "цинизм зашкаливает", "Спасибо, эти люди лишили меня жизни, работы и сделали инвалидом", — пишут возмущенные комментарии подписчики Беднякова.

Напомним, в декабре 2022 популярный украинский ведущий и комик Алексей Дурнев, который также является уроженцем Мариуполя, признавался в интервью, что особенно тяжело переживал и продолжает переживать новости из оккупированного ныне Мариуполя, откуда он родом.

Дурнев упоминал, что роддом, в котором он был рожден, и дом, в котором прошло его детство, полностью уничтожены.

"То есть его просто не существует больше… Когда мы получим чистый лист, но не просто чистый, а лист с этой очень мощной историей, историей несокрушимости, с этим духом, с этим брендом, на нем будет, я думаю, самый новый, самый современный город в мире… Верю, что после победы, это шанс для Мариуполя переродиться во что-то другое. Переродиться в действительно курортный город, город инноваций, город молодежи, где будут отстроены новые микрорайоны, коворкинги, IT-центры", – сообщил Дурнев.

Напомним, 19 марта, президент РФ Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь. РосСМИ опубликовали видеоролик, на котором он расспрашивал у местных жителей нравятся ли им новые квартиры.

Позднее стало известно, что пользователи сети смогли опознать двух местных жителей, встречавших президента РФ ночью в Мариуполе.