"Удосталь, щоб зачистити Крим": експерт про виділені ЄС боєприпаси для наступу ЗСУ

Кількість снарядів на полі бою за добу досягає 5 тисяч. На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, завдяки новій військовій допомозі Сил оборони має всі шанси не лише зачистити Крим, а й повністю оточити окупантів через територію РФ.

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Льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан розповів, на скільки українським бійцям вистачить виділеного ЄС пакету допомоги на мільйон снарядів. Про це йшлося в ефірі 24 каналу у понеділок, 20 березня.

За його словами, снаряди будуть виготовлені у наступні 12 місяців, і з них країни Євросоюзу збираються відновлювати склади боєприпасів у майбутньому. Це один із найоптимальніших варіантів, щоб поповнити та замінити старі запаси на нові.

"Є деякі моменти, коли утилізують старі снаряди, а на їхнє місце завозять нові. Саме утилізацію вони проведуть по головах росіян. Нам віддадуть ті снаряди, які мають йти на утилізацію, а за рік відновлять свої запаси", — каже Роман Світан.

Полковник переконаний, що якщо цю схему в результаті буде реалізовано, тоді ЗСУ отримають свій мільйон снарядів у відносно короткі терміни. Станом на сьогодні на день йде щонайменше 5 тисяч снарядів, а для наступу потрібно щонайменше 10 тисяч на добу. Загалом за місяць виходить 300 тисяч.

"Мільйон снарядів, який використовуємо за три місяці, нам вистачить для того, щоб вийти на азовське узбережжя і зачистити Крим. Також цього буде достатньо, якщо ЗСУ вирішать йти по-іншому — зі Сватового на Луганськ, а потім через Росію, щоб повністю оточити росіян", — підсумував Роман Світан.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що Євросоюз схвалив план постачання боєприпасів до України на 2 млрд євро. Йдеться насамперед про дефіцитні снаряди, які стануть у нагоді українським військовим для початку контрнаступу.

Також прем'єр Естонії Кая Каллас розкрила деталі плану закупівлі боєприпасів. За її словами, такий крок був вкрай необхідний для того, щоб забезпечити безпеку України, і тому країни Євросоюзу схвалили цю ініціативу.