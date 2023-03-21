"Хватит, чтобы зачистить Крым": эксперт о выделенных ЕС боеприпасах для наступления ВСУ

Количество используемых снарядов на поле боя за сутки достигает 5 тысяч. По мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, благодаря новой военной помощи у Сил обороны есть все шансы не только зачистить Крым, но и полностью окружить оккупантов через территорию РФ.

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Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, на сколько украинским бойцам хватит выделенный ЕС пакет помощи на миллион снарядов. Об этом шла речь в эфире 24 канала в понедельник, 20 марта.

По его словам, снаряды будут изготовлены в последующие 12 месяцев и из них страны Евросоюза собираются возобновлять склады боеприпасов в будущем. Это один из самых оптимальных вариантов, чтобы пополнить и заменить старые запасы на новые.

"Есть некоторые моменты, когда утилизируют старые снаряды, а на их место завозят новые. Как раз утилизацию они проведут по головам россиян. Нам отдадут те снаряды, которые должны идти на утилизацию, а за год возобновят свои запасы", — говорит Роман Свитан.

Полковник убежден, что если эта схема в результате будет реализована, тогда ВСУ получат свой миллион снарядов в относительно короткие сроки. По состоянию на сегодня в день уходит не менее 5 тысяч снарядов, а для наступления нужно минимум 10 тысяч в сутки. В общем за месяц выходит 300 тысяч.

"Миллион снарядов, который используем за три месяца нам хватит для того, чтобы выйти на азовское побережье и зачистить Крым. Также этого будет достаточно, если ВСУ решат идти по-другому – из Сватово на Луганск, а затем через Россию, чтобы полностью окружить россиян", — подытожил Роман Свитан.

Напомним, 20 марта сообщалось, что Евросоюз одобрил план поставки боеприпасов в Украину на 2 млрд евро. Речь идет в первую очередь о дефицитных снарядах, которые пригодятся украинским военным для начала контрнаступления.

Также премьер Эстонии Кая Каллас раскрыла детали плана закупки боеприпасов. По ее словам, такой шаг был крайне необходим для того, чтобы обеспечить безопасность Украины и поэтому страны Евросоюза одобрили эту инициативу.