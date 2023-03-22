"Ганебний злочин": у поліції повідомили нові деталі нічної атаки РФ під Києвом (фото)

Доля п'ятьох людей після прильоту ворожого безпілотника невідома. Серед загиблих — водій швидкої допомоги, який приїхав допомагати справлятися з наслідками атаки.

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Голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов підбив підсумки нічної атаки російських окупантів безпілотниками. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у середу, 22 березня.

Внаслідок влучення іранського безпілотника Shahed-136 до будівлі гуртожитку в Київській області троє людей загинуло та ще 7 отримали сильні травми.

Співробітники правоохоронних органів та рятувальники евакуювали щонайменше 200 осіб, 20 громадян доправили до лікарні для перевірки самопочуття, а доля ще п'ятьох невідома.

"Одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Співробітники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань. Бачимо, що ворог ще раз атакував цивільну інфраструктуру, загинули невинні люди, зокрема й водій швидкої, який приїхав рятувати громадян. Це ще один ганебний воєнний злочин окупанта", — йдеться в повідомленні.

Начальник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов ще раз нагадав українцям про те, як важливо реагувати щоразу на сигнали повітряної тривоги. Це допомагає уникнути великої кількості смертей та рятує життя.

Нічна атака дронами-камікадзе на Україну 22 березня: деталі

Пізно вночі російські окупанти запустили дрони-камікадзе Shahed-136. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що силам ППО вдалося збити 16 БПЛА з 21, тобто кільком повітряним об'єктам все ж таки вдалося досягти мети.

Один із них призвів до руйнування 4-го та 5-го поверхів двох п'ятиповерхових гуртожитків у місті Ржищів Київської області. Також постраждав один із корпусів професійного ліцею.

Нагадаємо, 21 березня Росія обстріляла Одесу ракетами із Су-35. Внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток монастиря УПЦ МП. Винищувачі запустили із Чорного моря 4 ракети, українські сили ППО збили половину з них.