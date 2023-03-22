"Позорное преступление": в полиции сообщили новые детали ночной атаки РФ под Киевом (фото)

Судьба пятерых людей после прилета вражеского беспилотника неизвестна. Среди погибших — водитель скорой помощи, который приехал помогать справляться с последствиями атаки.

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Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов подвел итоги ночной атаки российских оккупантов беспилотниками. Об этом он написал в своем Telegram-канале в среду, 22 марта.

В результате попадания иранского беспилотника Shahed-136 в здание общежития в Киевской области трое человек погибло и еще 7 получили сильные травмы.

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели эвакуировали не менее 200 человек, 20 граждан доставили в больницу для проверки самочувствия, а судьба еще пятерых неизвестна.

"Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений. Видим, что враг еще раз атаковал гражданскую инфраструктуру, погибли невинные люди, в том числе и водитель скорой, который приехал спасать граждан. Это еще одно позорное военное преступление оккупанта", — говорится в сообщении.

Начальник Нацполиции Киевской области Андрей Небытов еще раз напомнил украинцам о том, как важно реагировать каждый раз на сигналы воздушной тревоги. Это помогает избежать большого количества смертей и спасает жизни.

Ночная атака дронами-камикадзе на Украину 22 марта: детали

Поздней ночью российские оккупанты запустили дроны-камикадзе Shahed-136. В утренней сводке Генштаба ВСУ отметили, что силам ПВО удалось сбить 16 БПЛА из 21, то есть нескольким воздушным объектам все же удалось достигнуть цели.

Один из них привел к разрушению 4—го и 5-го этажей двух пятиэтажных общежитий в городе Ржищев в Киевской области. Также пострадал один из корпусов профессионального лицея.

Напомним, 21 марта Россия обстреляла Одессу ракетами из Су-35. В результате чего было повреждено общежитие монастыря УПЦ МП. Истребители запустили с Черного моря 4 ракеты, украинские силы ПВО сбили половину из них.