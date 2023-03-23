"Важко втілити": у МАГАТЕ передумали створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС

За словами голови організації Рафаеля Гроссі, реалізація цієї ініціативи призвела б до того, що поза межами зони було б величезне скупчення озброєння.

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Плани щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції в Енергодарі скасовуються. Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час семінару в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин 22 березня.

За його словами, це питання більше не розглядається тому, що його важко втілити у реальність. Він зазначив, що навколо демілітаризованої зони було б величезне скупчення озброєння.

Крім того, Гроссі зазначив, що реалізація цієї ініціативи означала б легітимацію російських військ на території Запорізької області з боку організації.

"Ми чудово розуміємо, які додаткові складності це принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації — за більш ніж один кілометр від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", — сказав голова МАГАТЕ .

Рафаель Гроссі зазначив, що тепер в організації інший план, і вона сконцентрує свої зусилля на безпеці ЗАЕС. Він додав, що важливо, щоб атомну станцію не обстрілювали та не використовували її територію для ведення воєнних дій.

Нагадаємо, 22 березня Гроссі заявив, що ЗАЕС можуть відключити від енергосистеми України. За його словами, ситуація на станції залишається нестійкою та існує можливість відключення атомної станції від останньої резервної лінії електропередачі.

15 березня голова МАГАТЕ повідомив, що було знайдено "життєздатне рішення" для забезпечення безпеки ЗАЕС. Він розповів, що декілька місяців працював над пропозицією щодо врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС, проте вона потребує міжнародної підтримки.