Одеська компанія надавала газ для виробництва лазерних прицілів ЗС РФ, — СБУ
За даними слідства, українське підприємство унікальне за своїми можливостями, оскільки може доводити очищення інертних газів до 90%. Саме тому росіяни намагалися зберегти над ним контроль, перевівши його до офшора.
Співробітники Служби безпеки України підозрюють керівництво одеського підприємства у співпраці з російськими окупантами. Про це в четвер, 23 березня, повідомили в пресцентрі СБУ.
За версією слідства, одеське підприємство продавало інертний газ високого очищення та обладнання для його обробки росіянам. В СБУ встановили, що ця сировина використовувалася для виробництва лазерних прицілів, що встановлюються на ворожі танки та високоточні види озброєння.
У відомстві зазначають, що підприємство, про яке йдеться, унікальне у своєму роді. Можливості компанії дозволяють доводити очищення інертних газів до показника, вищого за 90%. Водночас російські підприємства не можуть очищати на більш ніж 60%.
Слідчі СБУ з'ясували, що для того, щоб зберегти контроль над компанією, у 2022 році її фактичні власники, які є громадянами РФ, перепродали активи кіпрському офшору та найняли для прикриття український менеджмент.
Силовики провели обшуки на території компанії та за місцем проживання її засновників. Керівнику підприємства повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
Як сировину вивозили з України
У березні минулого року засновники компанії зареєстрували в одній із країн Близького Сходу афілійовану комерційну структуру. Через фейкову компанію здійснювалися закупівлі вже на одеському підприємстві, а далі інертний газ потрапляв у руки російського військово-промислового комплексу.
Нагадаємо, 22 березня в СБУ повідомили про те, що на Хмельниччині ліквідували ботоферму, яка розповсюджувала фейки про ситуацію на фронті й дискредитувала Збройні сили України.
Раніше, 21 березня, повідомлялося, що СБУ заочно повідомила про підозру російському блогеру й дизайнеру Артемію Лебедєву за зйомку захопленої окупантами Запорізької АЕС у пропагандистських цілях.
Також нагадаємо, 16 березня українські спецслужби викрили двох мешканок Краматорська, які працювали на військову розвідку РФ. Одна з підозрюваних виявилася медсестрою ЗСУ.