Одеська компанія надавала газ для виробництва лазерних прицілів ЗС РФ, — СБУ

За даними слідства, українське підприємство унікальне за своїми можливостями, оскільки може доводити очищення інертних газів до 90%. Саме тому росіяни намагалися зберегти над ним контроль, перевівши його до офшора.

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Співробітники Служби безпеки України підозрюють керівництво одеського підприємства у співпраці з російськими окупантами. Про це в четвер, 23 березня, повідомили в пресцентрі СБУ.

За версією слідства, одеське підприємство продавало інертний газ високого очищення та обладнання для його обробки росіянам. В СБУ встановили, що ця сировина використовувалася для виробництва лазерних прицілів, що встановлюються на ворожі танки та високоточні види озброєння.

У відомстві зазначають, що підприємство, про яке йдеться, унікальне у своєму роді. Можливості компанії дозволяють доводити очищення інертних газів до показника, вищого за 90%. Водночас російські підприємства не можуть очищати на більш ніж 60%.

Слідчі СБУ з'ясували, що для того, щоб зберегти контроль над компанією, у 2022 році її фактичні власники, які є громадянами РФ, перепродали активи кіпрському офшору та найняли для прикриття український менеджмент.

Фото: прес-центр СБУ Фото: прес-центр СБУ Фото: прес-центр СБУ Фото: прес-центр СБУ

Силовики провели обшуки на території компанії та за місцем проживання її засновників. Керівнику підприємства повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Як сировину вивозили з України

У березні минулого року засновники компанії зареєстрували в одній із країн Близького Сходу афілійовану комерційну структуру. Через фейкову компанію здійснювалися закупівлі вже на одеському підприємстві, а далі інертний газ потрапляв у руки російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, 22 березня в СБУ повідомили про те, що на Хмельниччині ліквідували ботоферму, яка розповсюджувала фейки про ситуацію на фронті й дискредитувала Збройні сили України.

Раніше, 21 березня, повідомлялося, що СБУ заочно повідомила про підозру російському блогеру й дизайнеру Артемію Лебедєву за зйомку захопленої окупантами Запорізької АЕС у пропагандистських цілях.

Також нагадаємо, 16 березня українські спецслужби викрили двох мешканок Краматорська, які працювали на військову розвідку РФ. Одна з підозрюваних виявилася медсестрою ЗСУ.