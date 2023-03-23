Одесская компания предоставляла газ для производства лазерных прицелов ВС РФ, — СБУ

По данным следствия, украинское предприятие уникально по своим возможностям, так как может доводить очистку инертных газов до более 90%. Именно поэтому россияне пытались сохранить над ним контроль, переведя его в оффшор.

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Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают руководство одесского предприятия в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, одесское предприятие продавала инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки россиянам. В СБУ установили, что это сырье использовалось для производства лазерных прицелов, устанавливаемых на вражеские танки и высокоточные виды вооружения.

В ведомстве отмечают, что предприятие, о котором идет речь, уникально в своем роде. Возможности компании позволяют доводить очистку инертных газов до показателя выше 90%. При этом российские предприятия не могут произвести очитку выше 60%.

Следователи СБУ выяснили, что для того, чтобы сохранить контроль над компанией, в 2022 году ее фактические собственники, которые являются гражданами РФ, перепродали активы кипрскому оффшору и наняли для прикрытия украинский менеджмент.

Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ Фото: пресс-центр СБУ

Силовики провели обыски на территории компании и по месту жительства ее учредителей. Руководителю предприятия сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Как сырье вывозили из Украины

В марте прошлого года учредители компании зарегистрировали в одной из стран Ближнего Востока аффилированную коммерческую структуру. Через фейковую компанию совершались закупки уже на одесском предприятии, а дальше инертный газ попадал в руки российского военно-промышленного комплекса.

Напомним, 22 марта в СБУ сообщили о том, что в Хмельницкой области ликвидировали ботоферму, которая распространяла фейки о ситуации на фронте и дискредитировала Вооруженные силы Украины.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что СБУ заочно сообщила о подозрении российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву за съемку захваченной оккупантами Запорожской АЭС в пропагандистских целях.

Также напомним, 16 марта украинские спецслужбы разоблачили двоих жительниц Краматорска, который работали на военную разведку РФ. Одна из подозреваемых оказалась медсестрой ВСУ.