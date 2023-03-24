"Мисливці в очікуванні видобутку": у ЗСУ просять більше "Стінгерів", щоб знищувати авіацію росіян

За словами українського бійця із позивним "Камінь", ЗС РФ рідше запускають на його позиції літаки та вертольоти. Проте найчастіше бійці помічають ворожі БПЛА.

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Російські війська дедалі частіше використовують безпілотники поруч із Бахмутом. Крім того, залишається загроза застосування винищувачів та вертольотів. Тому українським військовим потрібно більше ПЗРК "Стінгер". Про це пише Reuters.

Як розповів журналістам боєць зенітного підрозділу 10-ї гірничо-штурмової бригади "Камінь", роботи звичайної авіації поменшало. Проте РФ запускає більше за БПЛА.

"Можливо, це пов'язано з тим, що ми добре працюємо", — сказав він.

За його словами, головне завдання полягає в тому, щоб пілот зрозумів, що до нього можуть потрапити.

"Якщо ми по них щось запускаємо, то вони бояться, і є велика різниця між тим, коли вони запускають ракету з літака з одного-двох кілометрів та з шести-семи кілометрів", — сказав "Камінь" журналістам.

Він також зазначив, що йому потрібно "більше "Стінгерів", щоб ефективніше знищувати російську авіацію. Проте протидронових рушниць у бійців "Кам'яна" достатньо. Також військовий розповів, що відмінним засобом виявлення ворожих літаків є тепловізори".

Інший український військовий із позивним "Чуб" розповів, що російські літаки тепер нечасто залітають у зону враження.

"Ми як мисливці в очікуванні видобутку. Сидимо довго, іноді місяцями. Але в якісь рідкісні моменти буває", — сказав він.

Раніше солдат ЗСУ розповів журналістам, як доводиться відбивати атаки окупантів із півдня Донецької області. За словами бійця 1-ї окремої танкової бригади, на його напрямі довгі місяці йшли бої. Однак росіяни втратили велику кількість живої сили та техніки, а змогли просунутися лише на 10 метрів.

Крім того, військові експерти назвали найсильніші сторони української армії. Австралійський відставний генерал Мік Раян похвалив українські сили Територіальної оборони та командування за організацію Міжнародного легіону.