"Охотники в ожидании добычи": в ВСУ просят больше "Стингеров", чтобы уничтожать авиацию россиян

По словам украинского бойца с позывным "Камень", ВС РФ реже запускают на его позиции самолеты и вертолеты. Однако чаще бойцы замечают вражеские БПЛА.

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Российские войска все чаще используют беспилотники рядом с Бахмутом. Кроме того, остается угроза применения истребителей и вертолетов. Поэтому украинским военным нужно больше ПЗРК "Стингер". Об этом пишет Reuters.

Как рассказал журналистам боец зенитного подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Камень", работы обычной авиации стало меньше. Однако РФ запускает больше БПЛА.

"Может быть, это связано с тем, что мы хорошо работаем", — сказал он.

По его словам, главная задача состоит в том, чтобы пилот понял, что в него могут попасть.

"Если мы по ним что-то запускаем, то они боятся, и есть большая разница между тем, когда они запускают ракету с самолета с одного-двух километров и с шести-семи километров", — сказал "Камень" журналистам.

Он также отметил, что ему нужно "больше "Стингеров", чтобы эффективнее уничтожать российскую авиацию. Однако противодроновых ружей у бойцов "Камня" достаточно. Также военный рассказал, что отличным средством обнаружения вражеских самолетов являются тепловизоры.

Другой украинский военный с позывным "Чуб" рассказал, что российские самолеты теперь нечасто залетают в зону поражения.

"Мы как охотники в ожидании добычи. Сидим долго, иногда месяцами. Но в какие-то редкие моменты бывает"- сказал он.

Ранее солдат ВСУ рассказал журналистам, как приходится отбивать атаки оккупантов с юга Донецкой области. По словам бойца1-й отдельной танковой бригады, на его направлении долгие месяцы шли бои. Однако россияне потеряли большое количество живой силы и техники, а смогли продвинуться лишь на 10 метров.

Кроме того, военные эксперты назвали самые сильные стороны украинской армии. Австралийский отставной генерал Мик Райан похвалил украинские силы Территориальной обороны, а также командование за организацию Интернационального легиона.