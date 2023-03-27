"У червоній зоні": Авдіївку закривають для в'їзду через небезпечну ситуацію, — мер (відео)

За словами Віталія Барабаша, до міста, зокрема, не зможуть потрапити журналісти та волонтери. Чиновник закликав представників преси не порушувати заборону та не в'їжджати до прифронтової Авдіївки обманним шляхом.

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Прифронтове місто Авдіївка Донецької області опинилося у "червоній зоні" і з 27 березня закрите для в'їзду. Туди, зокрема, не зможуть в'їхати журналісти, волонтери через небезпечну обстановку. Про це повідомив мер населеного пункту Віталій Барабаш у своєму зверненні.

"Є наказ — пряма заборона для відвідування", — сказав він.

Карта: DeepStateMap

Барабаш також зазначив, що є журналісти, які намагаються заїхати до міста обманним шляхом та закликав представників преси не робити цього.

"Вони намагаються заїжджати до міста, прикидаються волонтерами, які нібито завозять гуманітарну допомогу місцевим жителям. Цього не потрібно робити, всього є достатньо, місцева влада над цим працює", — додав мер.

Нагадаємо, 26 березня Віталій Барабаш закликав мирних жителів евакуюватися з Авдіївки. За його словами, за кілька днів такої можливості вже не буде. Він додав, що із міста вже почали вивозити комунальників. А це означає, що найближчими днями в Авдіївці не буде кому обслуговувати генератори та вежі мобільного зв'язку.

21 березня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗСУ можуть відступити з Авдіївки та Бахмута. Проте найближчим часом окупанти втратять ініціативу на полі бою, тоді як українська армія активізує наступ.