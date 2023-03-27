Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ситуація на Запорізькій АЕС

"Підтримує ядерну безпеку ЗАЕС": Зеленський та Гроссі відвідали Дніпровську ГЕС (фото)

Рафаель Гроссі в Україну, візит Зеленського до Запорізької області
Володимир Зеленський та Рафаель Гроссі

Президент України показав гендиректору МАГАТЕ пошкодження греблі на ГЕС, яку атакували російські війська. Після зустрічі із Зеленським Рафаель Гроссі вирушить на ЗАЕС в окупованому Енергодарі.

Related video

Президент України Володимир Зеленський 27 березня відвідав разом із головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі Дніпровську гідроелектростанцію у Запоріжжі. Про це Гроссі повідомив на своїй сторінці у Twitter.

За його словами, об'єкт є важливою частиною системи, яка підтримує ядерну безпеку Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Зеленський також показав гендиректору МАГАТЕ пошкодження греблі на ГЕС, яку атакували російські війська.

"Я зустрівся з Володимиром Зеленським сьогодні у Запоріжжі та провів насичений обмін думками з питань захисту Запорізької АЕС та її персоналу. Я підтвердив повну підтримку з боку МАГАТЕ ядерних об'єктів України", — написав Гроссі.

Крім того, 25 березня в МАГАТЕ повідомляли, що Рафаель Гроссі цього тижня відвідає захоплену російськими військами Запорізьку АЕС в Енергодарі. Це буде його другий візит на об'єкт.

"Я вирішив знову поїхати на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 27 березня Володимир Зеленський також відвідав передові позиції Збройних сил України у Запорізькій області. Він подякував військовим за захист країни та вручив військовим ордени, а також заслухав доповідь командування про ситуацію на лінії зіткнення.

23 березня у МАГАТЕ повідомили, що не створюватимуть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. За словами голови організації Рафаеля Гроссі, реалізація цієї ініціативи призвела б до того, що поза межами зони було б величезне скупчення озброєння.