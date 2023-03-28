Помер молодим: в Україні застрелили російського окупанта Шойгу — соцмережі (фото)

Російський окупант отримав військовий квиток у Республіці Хакасія та поїхав в Україну. Судячи з документів, ліквідованому було 22 роки.

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На Миколаївщині застрелили російського окупанта Сата Шойгу, тезку глави Міноборони Росії Сергія Шойгу. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Николаевский Ванек" 28 березня.

Для доказів автори опублікували військовий квиток загарбника, який він отримав у військкоматі Республіки Хакасія.

Військового РФ звуть Сат Шойгу Емер-Оолович

Судячи з документа, військового РФ звуть Сат Шойгу Емер-Оолович. Народився він 1 листопада 2000 року. Особистий номер — УК586762.

Достовірність документа підтверджена Міністерством оборони Росії.

Нагадаємо, що Сергій Шойгу 21 березня розповів, як закінчиться велика війна РФ з Україною. За його словами, будь-яка війна закінчується миром.

Глава Міноборони Росії 22 березня визнав, що за час повномасштабного вторгнення окупанти використали 90% армійської авіації. ЗС РФ здійснили понад 140 тисяч вильотів, відзвітував міністр.

Фокус 14 березня писав, що у РФ вирішили подвоїти виробництво ракет у 2 рази. Таке завдання Шойгу поставив військовій корпорації "Тактичне ракетне озброєння".