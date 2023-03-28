Можна купити на Aliexpress: розвідка показала "начинку" іранського дрона Shahed (відео)

За словами представника ГУР, найціннішою у "Шахедах" є CRPA антена, яка допомагає ударним дронам протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) показав, з чого складається ударний безпілотник-"камікадзе" іранського виробництва Shahed. Відповідне відео 28 березня опублікувало "Радіо Свобода".

Саме цими дронами російські окупаційні війська регулярно атакують українські міста. Розібравши "Шахед", українські експерти дійшли висновку, що більшість компонентів були виготовлені західними країнами, хоча через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану. У ГУР зазначають, що більшість компонентів БПЛА іранці замовляють в інтернеті.

"Всі ці електронні компоненти ми можемо придбати на Aliexpress. Це просто GPS-антена, Більшість з компонентів іноземного виробництва: Японія, Китай, США. Багато компонентів передали нашим закордонним партнерам для того, щоб вони могли накласти санкції, щоб ці електронні компоненти більше ніколи не потрапили до Ірану і не застосовувалися проти нас", — розповів представник ГУР.

Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Найціннішим у "Шахедах" є CRPA антена, за допомогою якої БПЛА протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби. Усередині ударних дронів моделі Shahed-136 зазвичай знаходиться бойова частина вагою 40-50 кілограм. У Shahed-131 знаходиться осколково-фугасна бойова частина, яка застосовувалася по об'єктах критичної інфраструктури, але не завдавала великої шкоди.

Нагадаємо, 28 березня у Повітряних силах ЗС України повідомили, що під час нічної атаки на Україну окупанти випустили 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "Гранат-4" та дві керовані авіаційні бомби.

Раніше, 26 березня, воєнна розвідка Міноборони Великобританії повідомляла, що Росія почала регулярно отримувати невелику партію безпілотників Shahed. З березня цього року ЗС РФ запустили 71 безпілотник територією України.

Також нагадаємо, 23 березня у ГУР підрахували, що в Росії залишилося приблизно 200 одиниць іранських БПЛА.