Можно купить на Aliexpress: разведка показала "начинку" иранского дрона Shahed (видео)

По словам представителя ГУР, самой ценной в "Шахедах" является CRPA антенна, которая помогает ударным дронам противостоять украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) показал, из чего состоит ударный беспилотник-"камикадзе" иранского производства Shahed. Соответствующее видео 28 марта опубликовало "Радио Свобода".

Именно этими дронами российские оккупационные войска регулярно атакуют украинские города. Разобрав "Шахед", украинские эксперты пришли к выводу, что большинство компонентов были изготовлены западными странами, хотя из-за санкций эти детали не должны были попасть в Иран. В ГУР отмечают, что большинство комплектующих БПЛА иранцы заказывают в Интернете.

"Все эти электронные комплектующие мы можем приобрести на Aliexpress. Это просто GPS-антена, Большинство из них [комплектующих] иностранного производства: Япония, Китай, США. Большинство комплектующих передали нашим заграничным партнерам для того, чтобы они могли наложить санкции, чтобы эти электронные комплектующие больше никогда не попали в Иран и не применялись против нас", — рассказал представитель ГУР.

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Самым ценным в "Шахедах" является CRPA антенна, с помощью которой БПЛА противостоят украинским средствам радиоэлектронной борьбы. Внутри ударных дронов модели Shahed-136 обычно находится боевая часть массой 40-50 килограмм. У Shahed-131 находится осколочно-фугасная боевая часть, которая применялась по объектам критической инфраструктуры, но не наносила большого урона.

Напомним, 28 марта в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что в ходе ночной атаки на Украину оккупанты выпустили 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиационные бомбы.

Ранее, 26 марта, Военная разведка Минобороны Великобритании сообщала, что Россия начала регулярно получать небольшую партию беспилотников Shahed. С марта этого года ВС РФ запустили 71 беспилотник по территории Украины.

Также напомним, 23 марта в ГУР подсчитали, что в России осталось примерно 200 единиц иранских БПЛА.