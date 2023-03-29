РФ перекидує на фронт модернізовані БРДМ-2МС: що про них відомо (відео)

Розвідувальні машини отримали краще бронювання, яке за певних умов витримає в лоб 14,5 мм кулі, оновили двигун, а також встановили двоканальний приціл командиру.

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В мережі опублікували відео ешелону з близько 10 БРДМ-2МС, які є російською модернізацію радянських машин. Окрім них на платформах також помічені "КамАЗи". Про це повідомляє Defense Express.

В російському Улан-Уде на транссибірській магістралі помітили ешелон з технікою. БРДМ-2МС — це глибока модернізація радянської броньованої розвідуально-дозорної машини. Техніку дооснастили додатковим бронюванням, що за заявами росіян, тепер дозволить витримувати потрапляння в лоб 14,5 мм куль на дистанції від 300 метрів, а також має круговий захист від 12,7-мм калібру. Базовий варіант БРДМ-2 захищав від бронебійних куль калібру 7,62х54-мм на відстані від 200 метрів, а лобова проєкція не витримувала 12,7 мм куль з відстані 500 метрів.

Модернізований БРДМ-2МС

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Окрім цього у РФ оновили двигун. Потужність підвищили до 140-150 к.с. Також БРДМ-2МС отримав бокові люки. Дві пари пневмоколіс у центрі корпусу, які були призначені для покращення прохідності вирішили прибрати. Командир екіпажу отримав командирську панораму з денним та нічним каналами, які мають надати можливість знаходити цілі на відстані 5 та 3,5 км відповідно.

Також у виданні зазначають, що БРДМ 2 проходять модернізацію на тому ж заводі, де і відновлюють танки Т-62. Це 103-й бронетанковий ремзавод під Читою.

Нагадаємо, 27 березня у РФ зафіксували новий ешелон з модернізованими танками Т-62МВ. На них встановили динамічний захист "Контакт-1".

22 березня у РФ зафіксували ешелон танків Т-54 виробництва 1946-го року.