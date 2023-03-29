РФ перебрасывает на фронт модернизированные БРДМ-2МС: что о них известно (видео)

Разведывательные машины получили улучшенное бронирование, которое при определенных условиях выдержит в лоб 14,5 мм калибр, обновили двигатель, а также установили двухканальный прицел командира.

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В сети опубликовали видео эшелона из около 10 БРДМ-2МС, которые являются российской модернизацией советских машин. Кроме них на платформах также отмечены "КамАЗы". Об этом сообщает Defense Express.

В российском Улан-Удэ на транссибирской магистрали заметили эшелон с техникой. БРДМ-2МС – это глубокая модернизация советской бронированной разведывательно-дозорной машины. Технику дооснастили дополнительным бронированием, что по заявлениям РФ, теперь позволит выдерживать попадание в лоб 14,5 мм шаров на дистанции от 300 метров, а также имеет круговую защиту от 12,7-мм калибра. Базовый вариант БРДМ-2 защищал от бронебойных пуль калибром 7,62х54-мм на расстоянии от 200 метров, а лобовая проекция не выдерживала 12,7 мм пуль с расстояния 500 метров.

Модернизированный БРДМ-2МС

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Кроме этого, в РФ обновили двигатель. Мощность повысили до 140-150 л. Также БРДМ-2МС получил боковые люки. Две пары пневмоколес в центре корпуса, которые были предназначены для улучшения проходимости, решили убрать. Командир экипажа получил командирскую панораму с дневным и ночным каналами, позволяющими находить цели на расстоянии 5 и 3,5 км соответственно.

Также в издании отмечается, что БРДМ 2 проходят модернизацию на том же заводе, где и восстанавливают танки Т-62. Это 103-й бронетанковый ремзавод под Читой.

Напомним, 27 марта в РФ зафиксировали новый эшелон с модернизированными танками Т-62МВ. На них установили динамическую защиту "Контакт-1".

22 марта в РФ зафиксировали эшелон танков Т-54 производства в 1946 году.