"Замінювали знову і знову": Зеленський розповів, як Україні передали неробочу ППО

За словами президента, таке озброєння Київ отримав від однієї з європейських країн, проте не став її називати.

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Одна з європейських країн відправила в Україну систему протиповітряної оборони (ППО), проте вона виявилася у неробочому стані. Внаслідок чого її доводилося замінювати "знов і знову". Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Assosiated Press.

Глава держави не назвав країну, про яку йшлося. Він також зазначив, що більша частина обіцяної Заходом зброї не надійшла до України.

За його словами, рішення США щодо надання сучасних систем ППО Patriot є "відмінним". Однак їх недостатньо, і вони ще не розгорнуті. Зеленський додав, що для покриття всієї території України необхідно щонайменше 20 одиниць.

"У нас є відмінні рішення щодо "Патріотів", але у нас їх немає по-справжньому... Україні потрібно 20 батарей Patriot для захисту від російських ракет, і навіть цього може бути недостатньо, оскільки жодна країна у світі не була атакована такою кількістю балістичних ракет", — сказав президент.

Нагадаємо, 28 березня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ змогли виснажити російські сили, а завдяки західній допомозі зможуть піти в успішний контрнаступ цієї весни. Він також зазначив, що росіянам доводиться використовувати застарілі танки Т-54 та Т-55.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна планує подвоїти кількість постачань снарядів калібру 155-мм в Україну. За його словами, обіцяні системи ППО SAMP/T, навчання на яких вже закінчили наші бійці, незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ.